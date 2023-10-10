Ещё есть возможность! Как украинцам покинуть Израиль — спикер МИД Украины

Ситуация в Израиле остается опасной для мирных жителей. Известно, что в настоящее время на территории страны находится не менее 14 тысяч украинцев.

Как украинцам покинуть территорию Израиля, и безопасно ли это вообще делать, рассказал представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в прямом эфире телемарафона Єдині новини.

Как украинцам покинуть Израиль

Более 700 заявлений от украинцев получило наше посольство в Израиле. Семерых граждан Украины, считавшихся пропавшими без вести на Юге страны, удалось отыскать — теперь они находятся в безопасном месте.

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Ещё для шести семей нашли временное жилье в Израиле. Пострадал и семилетний мальчик: его в ближайшее время отправят на территорию Украины. Есть также информация о двух погибших украинках в Израиле и, возможно, эта цифра увеличится до пяти.

Авиасообщение с Израилем прекращено, но у людей есть возможность уехать как из Израиля, так и из сектора Газа. В украинское посольство обратилось более 300 граждан, стремящихся покинуть Израиль, и 150 человек, ныне находящихся на территории сектора Газа.

Олег Николенко говорит: некоторые компании продолжают летать из Израиля, поэтому следует обращаться в коммерческие авиалинии.

— Первый путь покинуть Израиль — сделать это через аэропорт Бен-Гуриона. Советуем гражданам покидать страну с помощью коммерческих авиалиний. Наша команда прорабатывает и другие возможные пути, и как только они будут известны, мы сообщим гражданам.

Те украинцы, которые обратились в украинское посольство, дали свои контакты и ждут обратной связи.

Сложнее ситуация в секторе Газа, там продолжаются активные боевые действия. Вывоз граждан сейчас невозможен, ведь на территории нет безопасных условий.

Ограничение деятельности украинских дипломатов накладывается на южные регионы Израиля и палестинские земли.

Какая ситуация сейчас в Израиле и что известно о количестве погибших и пострадавших, мы рассказывали тебе раньше.

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