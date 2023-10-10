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Ещё есть возможность! Как украинцам покинуть Израиль — спикер МИД Украины

Виктория Мельник, редактор сайта 10 октября 2023, 19:00
Как украинцам покинуть Израиль
Фото: Pexels

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