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Конфликт, который длится почти столетие! Рассказываем, кто напал на Израиль 7 октября 2023 года

Диана Просяник, редактор сайта 09 октября 2023, 11:30
з ким воює Ізраїль
Фото: Unsplash

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