Конфликт, который длится почти столетие! Рассказываем, кто напал на Израиль 7 октября 2023 года

В субботу, 7 октября, началась самая масштабная эскалация конфликта на юге и центре Израиля. Тогда страна пережила массированную ракетную атаку из Сектора Газа, по ней было выпущено, по информации Израиля, около 2200 ракет. В результате этого, за первые сутки сообщалось о более 250 погибших и 1590 были ранены.

В этом материале Вікна-новини объясняют, с кем воюет Израиль и кто поддерживает эту страну.

Какая страна напала на Израиль

Сейчас Израиль воюет против частично признанного государства Палестина. Конфликт на этой территории длится уже не первое десятилетие, с 1947 года, и имеет многочисленные политические, территориальные, религиозные и культурные аспекты.

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Основными сторонами конфликта являются государство Израиль и боевики радикальной палестинской группировки ХАМАС. С арабского языка аббревиатура ХАМАС расшифровывается как Исламское движение сопротивления. Основан он в 1987 году.

Что произошло между Израилем и ХАМАС 7 октября 2023 года

В субботу, 7 октября 2023 года, примерно в 6:30 часов утра по местному времени начался массированный обстрел Израиля из Сектора Газа, после чего глава Бригад Изадина аль-Касама, военного крыла движения ХАМАС, Мухаммад Дейф объявил о начале операции Наводнение-Аль-Акса.

Также боевики сообщали, что за 20 минут было выпущено около 5000 ракет. Однако впоследствии эту информацию опровергли в армии Израиля, заявив, что было выпущено около 2200 ракет.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в своем выступлении заявил израильтянам, что страна находится в состоянии войны, а не просто эскалации или военной операции. Он выразил уверенность в победе Израиля.

Правительство страны применило пункт 40 Алеф, официально объявив о состоянии войны от 06:00 часов 7 октября. Последний раз такое решение было принято 50 лет назад во время Войны Судного дня 1973 года.

На фоне конфликта с ХАМАС, Израиль полностью приостановил электроснабжение в Сектор Газа. Следует отметить, что более 60% электроэнергии для Сектора Газа поступает из Израиля, остальное — из Египта и местного производства.

Вечером в субботу израильская армия восстановила контроль над большинством территорий возле Сектора Газа, куда ранее проникли палестинские боевики.

Украинцы как никто другой знает, что такое массированные ракетные обстрелы и все ужасы войны. Поэтому бойцы Вооруженных сил Украины записали видео, в котором выразили слова поддержки Израилю. Смотри обращение наших военнослужащих — в материале.

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