Конфлікт, що триває майже століття! Розповідаємо, хто напав на Ізраїль 7 жовтня 2023 року

У суботу, 7 жовтня, розпочалася наймасштабніша ескалація конфлікту на півдні та центрі Ізраїлю. Тоді країна пережила масовану ракетну атаку з Сектору Гази, по ній було випущено, за інформацією Ізраїлю, близько 2200 ракет. Внаслідок цього, за першу добу повідомлялося про понад 250 загиблих людей та 1590 поранених.

У цьому матеріалі Вікна-новини пояснюють, з ким воює Ізраїль та хто підтримує цю країну.

Яка країна напала на Ізраїль

Нині Ізраїль воює проти частково визнаної держави Палестина. Конфлікт на цій території триває вже не перше десятиліття, з 1947 року, та має численні політичні, територіальні, релігійні та культурні аспекти.

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Основними сторонами конфлікту є держава Ізраїль та бойовики радикального палестинського угруповування ХАМАС. З арабської мові абревіатура ХАМАС розшифровується як Ісламський рух опору. Заснований він у 1987 році.

Що сталося між Ізраїлем та ХАМАС 7 жовтня 2023

У суботу, 7 жовтня 2023 року, приблизно о 6:30 ранку за місцевим часом почався масований обстріл Ізраїлю з Сектора Гази, після чого голова Бригад Ізадіна аль-Касама, військового крила руху ХАМАС, Мухаммад Дейф оголосив про початок операції Повінь-Аль-Акса.

Також бойовики повідомляли, що за 20 хвилин було випущено близько 5000 ракет. Однак згодом цю інформацію спростували в армії Ізраїлю, заявивши, що було випущено близько 2200 ракет.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у своєму виступі заявив ізраїльтянам, що країна перебуває у стані війни, а не просто ескалації чи військової операції. Він висловив впевненість у перемозі Ізраїлю.

Уряд країни застосував пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 год 7 жовтня. Востаннє таке рішення було ухвалено 50 років тому під час Війни Судного дня 1973 року.

На фоні конфлікту з ХАМАС Ізраїль повністю призупинив електропостачання до Сектора Гази. Слід зазначити, що більше ніж 60% електроенергії для Сектора Гази надходить з Ізраїлю, решта — з Єгипту та місцевого виробництва.

Ввечері в суботу ізраїльська армія відновила контроль над більшістю територій біля Сектора Гази, куди раніше проникли палестинські бойовики.

Українці як ніхто інший знає, що таке масовані ракетні обстріли та усі жахи війни. Тож бійці Збройних сил України записали відео, у якому висловили слова підтримки Ізраїлю. Дивись звернення наших військовослужбовців — у матеріалі.

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