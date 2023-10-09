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Конфлікт, що триває майже століття! Розповідаємо, хто напав на Ізраїль 7 жовтня 2023 року

Діана Просяник, редакторка сайту 09 Жовтня 2023, 11:30
з ким воює Ізраїль
Фото: Unsplash

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