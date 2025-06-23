Израиль в НАТО: входит ли страна в Альянс и какую помощь получает

Последние события израильско-иранской войны привлекли внимание всего мира, ведь это первый прямой военный конфликт между двумя сверхдержавами Ближнего Востока.

Иран применил сотни ракет и дронов, Израиль ответил авиаударами по ядерным объектам.

Входит ли Израиль в НАТО и какой имеет в Альянсе статус — для тех, кто интересуется геополитикой, рассказываем подробнее.

Израиль входит в НАТО или нет

Сразу проставим точки на и:

Израиль не является членом НАТО и никогда им не был.

Но это не означает, что между Израилем и Североатлантическим альянсом нет тесных связей. Напротив, они очень прочные, хотя и неформальные. Их причины кроются в политических интересах Западной Европы и США на территории Ближнего Востока.

Почему Израиль не входит в НАТО

Формальная причина, почему Израиль не берут в НАТО — его географическое положение.

Согласно Вашингтонскому договору 1949 года, это альянс стран Северной Америки и Европы. А Израиль не является частью этих регионов, ведь расположен на Ближнем Востоке.

Однако есть и другие факторы: если бы еврейское государство стало полноправным членом Альянса, это, вероятно, дало бы жесткую реакцию мусульманских стран Ближнего Востока, многие из которых враждебно относятся к ней.

Запад не хочет рисковать хорошими отношениями с давними партнерами из арабского мира, такими как Иордания, Египет или Катар.

Какой статус Израиль имеет у НАТО

С 1994 года страна принимает участие в программе Средиземноморского диалога НАТО — это особый формат сотрудничества Североатлантического союза со странами региона, расположенными в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Израиль имеет особый статус партнера.

А с 2016 года НАТО официально открыл постоянную израильскую миссию при штаб-квартире в Брюсселе. То есть у Израиля есть свой военный представитель, как и у других полноправных стран-партнеров.

Но главный стратегический союзник страны — США, их партнерство длится более 60 лет и смена президентов не влияет на объем ежегодной финансовой и военной помощи.

С 1959 года Америка уже потратила на нужды израильской армии более 250 миллиардов долларов.

Почему США и НАТО поддерживают еврейское государство

Так сложилось, что с начала своего существования еврейское государство проводит прозападную и проамериканскую политику в регионе, где растет влияние Китая, России и Ирана.

Израиль — демократическая страна, где проходят свободные выборы и создана рыночная экономика, и все это сильно отличает его от преимущественно авторитарных режимов Ближнего Востока (Ирана, в том числе).

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