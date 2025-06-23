Израиль в НАТО: входит ли страна в Альянс и какую помощь получает

Фото Pexels Последние события израильско-иранской войны привлекли внимание всего мира, ведь это первый прямой военный конфликт между двумя сверхдержавами Ближнего Востока. Иран применил сотни ракет и дронов, Израиль ответил авиаударами по ядерным объектам. Входит ли Израиль в НАТО и какой имеет в Альянсе статус — для тех, кто интересуется геополитикой, рассказываем подробнее.Израиль входит в НАТО или нет Сразу проставим точки на и: Израиль не является членом НАТО и никогда им не был. Но это не означает, что между Израилем и Североатлантическим альянсом нет тесных связей. Напротив, они очень прочные, хотя и неформальные. Их причины кроются в политических интересах Западной Европы и США на территории Ближнего Востока. Читать по теме Война Израиля и Ирана: почему разразился конфликт между Тель-Авивом и Тегераном Почему Израиль и Иран, между которыми даже нет общей границы — ожесточенно воюют. Почему Израиль не входит в НАТО Формальная причина, почему Израиль не берут в НАТО — его географическое положение. Согласно Вашингтонскому договору 1949 года, это альянс стран Северной Америки и Европы. А Израиль не является частью этих регионов, ведь расположен на Ближнем Востоке. Однако есть и другие факторы: если бы еврейское государство стало полноправным членом Альянса, это, вероятно, дало бы жесткую реакцию мусульманских стран Ближнего Востока, многие из которых враждебно относятся к ней. Запад не хочет рисковать хорошими отношениями с давними партнерами из арабского мира, такими как Иордания, Египет или Катар. Какой статус Израиль имеет у НАТО С 1994 года страна принимает участие в программе Средиземноморского диалога НАТО — это особый формат сотрудничества Североатлантического союза со странами региона, расположенными в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Израиль имеет особый статус партнера. А с 2016 года НАТО официально открыл постоянную израильскую миссию при штаб-квартире в Брюсселе. То есть у Израиля есть свой военный представитель, как и у других полноправных стран-партнеров. Но главный стратегический союзник страны — США, их партнерство длится более 60 лет и смена президентов не влияет на объем ежегодной финансовой и военной помощи. С 1959 года Америка уже потратила на нужды израильской армии более 250 миллиардов долларов. Почему США и НАТО поддерживают еврейское государство Так сложилось, что с начала своего существования еврейское государство проводит прозападную и проамериканскую политику в регионе, где растет влияние Китая, России и Ирана. Израиль — демократическая страна, где проходят свободные выборы и создана рыночная экономика, и все это сильно отличает его от преимущественно авторитарных режимов Ближнего Востока (Ирана, в том числе). Узнай также, почему МИД призывает украинцев воздержаться от поездок на Ближний Восток, и в какие страны рекомендуют не ехать — список. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Война в Израиле, Израиль Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter