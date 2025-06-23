Ізраїль у НАТО: чи входить країна до Альянсу та яку допомогу отримує

Останні події ізраїльсько-іранської війни привернули увагу всього світу, бо це перший прямий військовий конфлікт між двома наддержавами Близького Сходу.

Іран застосував сотні ракет і дронів, Ізраїль відповів авіаударами по ядерних об’єктах. Усе це загрожує глобальній безпеці та втягує США, НАТО й інші країни у масштабну війну.

Чи входить Ізраїль у НАТО і який має в Альянсі статус — для тих, хто цікавиться геополітикою, розказуємо детальніше.

Ізраїль входить у НАТО чи ні

Одразу поставимо крапки на і:

Ізраїль не є членом НАТО і ніколи ним не був.

Але це не означає, що між Ізраїлем і Північноатлантичним альянсом немає тісних зв’язків. Навпаки — вони дуже міцні, хоча й неформальні. Причини цього криються у політичних інтересах Західної Європи та США на території Ближнього Сходу.

Чому Ізраїль не входить у НАТО

Формальна причина, чому Ізраїль не беруть у НАТО — його географічне положення. НАТО, згідно з Вашингтонським договором 1949 року, — це альянс країн Північної Америки та Європи. Ізраїль не є частиною цих регіонів, адже розташований на Близькому Сході.

Проте є й інші чинники: якби єврейська держава стала повноправним членом Альянсу, це, ймовірно, дало б жорстку реакцію мусульманських країн Близького Сходу, багато з яких вороже ставляться до неї.

Захід не хоче ризикувати хорошими відносинами з давніми партнерами з арабського світу, такими як Йорданія, Єгипет чи Катар.

Який статус Ізраїль має в НАТО

Ізраїль має спеціальний статус партнера.

З 1994 року країна бере участь у програмі Середземноморського діалогу НАТО — це особливий формат співпраці Альянсу з країнами регіону, розташованими у Північній Африці та на Близькому Сході.

А з 2016 року НАТО офіційно відкрив постійну ізраїльську місію при штаб-квартирі у Брюсселі. Тобто Ізраїль має там свого військового представника, як і інші повноправні країни-партнери.

Та головний стратегічний союзник країни — США, їхнє партнерство триває понад 60 років, і зміна президентів не впливає на обсяг щорічної фінансової та військової допомоги.

З 1959 року Америка вже витратила на потреби ізраїльської армії понад 250 мільярдів доларів.

Чому США і НАТО підтримують єврейську державу

Так склалося, що від початку свого існування єврейська держава проводить прозахідну та проамериканську політику в регіоні, де зростає вплив Китаю, Росії та Ірану.

Ізраїль є демократичною країною, де проходять вільні вибори та створена ринкова економіка, і все це сильно відрізняє його від переважно авторитарних режимів Близького Сходу (Ірану в тому числі).

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