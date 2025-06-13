МИД призывает украинцев воздержаться от поездок на Ближний Восток

На Ближнем Востоке снова разгорается конфликт. В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. Последний обещал жесткий ответ — и по Израилю, и по США.

Ввиду этого ситуация в регионе может быть опасной для гражданских людей. Поэтому МИД Украины советует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны на Востоке.

Куда не стоит ездить и что делать, если ты сейчас находишься в одной из них — читай дальше в материале.

МИД советует украинцам воздержаться от путешествий на Восток

По сообщению МИД Украины, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, украинцам лучше воздержаться от поездок в страны, где сохраняется повышенная опасность для гражданских.

В частности, это касается таких стран:

Израиля;

Ирана;

Иорданского Хашимитского Королевства;

Республики Ирак;

Ливанской Республики;

Сирийская Арабская Республика.

Тем гражданам, которые остаются в перечисленных странах, советуют сохранять бдительность и следить за сообщениями местных властей.

Это поможет лучше ориентироваться в ситуации и соблюдать меры безопасности. Также в МИД напомнили всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Если ты находишься на Ближнем Востоке: что делать

Если ты попал (-а) в чрезвычайную ситуацию в одной из стран, а также если твоей жизни есть угроза, стоит обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, которое находится рядом с тобой — больше деталей можно узнать по ссылке.

Также ты можешь обратиться на:

круглосуточную горячую линию МИД Украины — +38-044-238-15-88;

электронную почту — cons_or@mfa.gov.ua.

Над городом Кум в Иране подняли красный флаг: что это значит, читай по ссылке.

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