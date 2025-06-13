МИД призывает украинцев воздержаться от поездок на Ближний Восток

Фото Pexels На Ближнем Востоке снова разгорается конфликт. В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран. Последний обещал жесткий ответ — и по Израилю, и по США. Ввиду этого ситуация в регионе может быть опасной для гражданских людей. Поэтому МИД Украины советует гражданам Украины воздержаться от поездок в страны на Востоке. Куда не стоит ездить и что делать, если ты сейчас находишься в одной из них — читай дальше в материале.МИД советует украинцам воздержаться от путешествий на Восток По сообщению МИД Украины, из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, украинцам лучше воздержаться от поездок в страны, где сохраняется повышенная опасность для гражданских. В частности, это касается таких стран: Израиля; Ирана; Иорданского Хашимитского Королевства; Республики Ирак; Ливанской Республики; Сирийская Арабская Республика. Тем гражданам, которые остаются в перечисленных странах, советуют сохранять бдительность и следить за сообщениями местных властей. Это поможет лучше ориентироваться в ситуации и соблюдать меры безопасности. Также в МИД напомнили всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Читать по теме Израиль атаковал Иран: ликвидированы ядерные объекты и военное руководство Все, что известно об операции Львиный народ, по состоянию на этот момент. Если ты находишься на Ближнем Востоке: что делать Если ты попал (-а) в чрезвычайную ситуацию в одной из стран, а также если твоей жизни есть угроза, стоит обратиться в зарубежное дипломатическое учреждение Украины, которое находится рядом с тобой — больше деталей можно узнать по ссылке. Также ты можешь обратиться на: круглосуточную горячую линию МИД Украины — +38-044-238-15-88; электронную почту — cons_or@mfa.gov.ua. Над городом Кум в Иране подняли красный флаг: что это значит, читай по ссылке. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Израиль, Ирак, Иран, Ливан, Министерство иностранных дел, Сирия, Украина Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter