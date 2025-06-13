Красный флаг над Ираном: что он означает и к чему готовится мир

В Иране подняли красный флаг над мечетью Джамкаран в городе Кум. Этот факт уже заинтересовал многих людей во всем мире.

Что означает красный флаг в Иране, рассказываем далее в материале.

Красный флаг в Иране: что означает

Над мечетью Джамкаран в городе Кум подняли красный флаг. Это напрямую связано с сегодняшней атакой Израиля на ядерные объекты Ирана.

Благодаря операции ЦАХАЛ ликвидировал представителей военного руководства Ирана. В частности, погиб главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции Хоссейн Салами.

В ответ сотни протестующих собрались у мечети, скандируя антиизраильские лозунги и размахивая иранскими флагами.

Город Кум, расположенный примерно в 140 км к югу от Тегерана, является одним из самых священных мест Ирана. Протестующие требовали решительного и немедленного возмездия за нападения.

Красній флаг в Иране означает несправедливую смерть и призыв к кровавой мести.

В своем заявлении Верховный лидер Ирана Сайед Али Хаменеи пообещал суровое наказание Израилю за атаку.

📹 اهتزار پرچم انتقام بر فراز مسجد جمکران پرچم سرخ «یالثارات الحسین» به نشانه خونخواهی بر گنبد فیروزه‌ای آستان مقدس مسجد جمکران به اهتزاز در آمد و مردم خواستار انتقام سخت از رژیم صهیونیستی شدند#اسرائیل_سقطت pic.twitter.com/hRgTxVb4ep — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) June 13, 2025



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