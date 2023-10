Удар по лікарні в Газі: жахлива кількість жертв, протести в різних країнах та кого вважають винуватцем

Уже кілька тижнів триває активна фаза боротьби між Ізраїлем та сектором Гази. Від обстрілів та руйнувань постраждали вже тисячі людей. 17 жовтня стався вибух у лікарні в Газі, де загинули сотні осіб. Сторони конфлікту звинувачують одна одну.

17 жовтня 2023 у лікарні Аль-Ахлі в секторі Гази стався вибух. У медзакладі перебували сотні людей, адже там були не лише ті, хто лікувався, а й вимушено переселені зі своїх домівок.

Спочатку повідомлялося про 300 загиблих, а під вечір 17 жовтня, за даними МОЗ Гази, кількість жертв зросла до 500. Серед загиблих більшість — жінки та діти.

Після вибуху в Аль-Ахлі люди поспішали до сусідньої лікарні Шифа. Згодом президент Палестини Махмуд Аббас оголосив триденну жалобу за жертвами удару по лікарні.

Міністр охорони здоров’я в уряді Гази, яким керує ХАМАС, Май Алькайла звинуватив Ізраїль у масовому вбивстві.

Натомість армія Ізраїлю заперечує удар по лікарні Аль-Ахлі у Газі. ЦАХАЛ вважає, що лікарню вразив невдалий ракетний удар військового угруповання Ісламський джихад. Тобто, ракета мала летіти в бік Ізраїля, але вибухнула у Газі.

— Аналіз оперативних систем ЦАХАЛу показує, що терористи в Газі випустили шквал ракет, які пройшли в безпосередній близькості від лікарні Аль-Ахлі в Газі в момент ураження, — заявив представник армії оборони Ізраїлю.

Отримані з численних джерел розвіддані вказують на те, що відповідальність за невдалий ракетний пуск, який вразив лікарню в Газі, несе угруповання Ісламський джихад, заявили в ЦАХАЛ.

Такої самої думки й OSINT-аналітик (аналіз за відкритими джерелами — ред.) Девід Лісовцев, який припускає, що на кадрах із Гази, найімовірніше, приземлення ракети ХАМАС.

First clear footage from the Al Ahli tragedy in Gaza, but what do you notice?

this is a surface explosion, almost no soil is thrown up, so it’s not an air bomb.

Looks like a failed Hamas rocket that landed there, what a tragedy has Hamas brought to the people of Gaza! pic.twitter.com/MNzo16ZKXt