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“Усі цілі досягнуті”: Ізраїль погодився на перемир’я з Іраном

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 24 Червня 2025, 10:30
“Усі цілі досягнуті”: Ізраїль погодився на перемир’я з Іраном
Фото Unsplash

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