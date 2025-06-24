“Усі цілі досягнуті”: Ізраїль погодився на перемир’я з Іраном

Фото Unsplash Ізраїль офіційно оголосив про припинення вогню у війні з Іраном, повідомили в канцелярії прем’єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу. У повідомленні йдеться, що минулої ночі Нетаньягу скликав засідання за участі міністра оборони, начальника штабу та керівника Моссаду, щоб доповісти, що Ізраїль досяг усіх цілей в рамках операції Ам Калаві. Ізраїль усунув подвійну безпосередню екзистенційну загрозу — як у ядерній галузі, так і в галузі балістичних ракет, — заявили у канцелярії. — Крім того, армія оборони Ізраїлю досягла повного контролю над повітрям Тегерана, завдала серйозної шкоди військовому керівництву та знищила десятки цілей у центральній частині іранського уряду.Ізраїль погодився на перемир’я з Іраном: деталі У заяві додають, що протягом останніх 24 годин армія оборони Ізраїлю також завдала серйозних ударів по урядових цілях у центрі Тегерана, ліквідувавши сотні оперативників Басідж — механізму придушення терористичного режиму. Також був ліквідований ще один вчений-ядерник. Ізраїль подякував президенту Трампу та Сполученим Штатам за їхню підтримку в обороні та участь у ліквідації іранської ядерної загрози. — З огляду на досягнення цілей операції та у повній координації з президентом Трампом, Ізраїль погодився на пропозицію президента щодо двостороннього припинення вогню, — зазначили в заяві. Проте, у разі порушення режиму припинення вогню, Ізраїль пообіцяв рішуче відповісти. Громадяни Ізраїлю мають дотримуватися вказівок, доки не буде підтверджено повне дотримання режиму припинення вогню. Читати на тему ”Або мир, або війна”: США атакували ядерні об’єкти Ірану — як реагує світ Удари США по Ірану стали несподіванкою для світу. Що говорить Тегеран та Ізраїль, та як реагує Україна? Заява Трампа про припинення вогню Зауважимо, що перед цим Дональд Трамп у соцмережі TruthSocial повідомив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном. За його словами, перемир’я має розпочатися вже вранці 24 червня. Спершу припинення вогню почне Іран, а за 12 годин до нього доєднається Ізраїль. Тож за добу “світ вітатиме офіційне закінчення 12-денної війни”. — За умови, що все працюватиме належним чином, що так і буде, я хотів би привітати обидві країни, Ізраїль та Іран, з тим, що вони мають витривалість, мужність та розум, щоб покласти край тому, що слід називати “12-денною війною”. Це війна, яка могла б тривати роками та знищити весь Близький Схід, але цього не сталося і ніколи не станеться! — заявив Трамп. Пізніше Трамп написав, що Іран та Ізраїль самі прийшли до нього і заявили про бажання миру. — Обидві країни побачать величезну любов, мир і процвітання у майбутньому. Вони мають так багато чого виграти й водночас так багато чого втратити, якщо зійдуть з дороги праведності та істини. Майбутнє Ізраїлю та Ірану — безмежне та сповнене великих обіцянок. Нехай Бог благословить вас обох! Читати на тему Війна Ізраїлю та Ірану: чому вибухнув конфлікт між Тель-Авівом і Тегераном Чому Ізраїль та Іран, між якими навіть немає спільного кордону – запекло воюють. Реакція МЗС Ірану Водночас глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що станом на зараз угоди про припинення вогню немає: Як Іран неодноразово заявляв: Ізраїль розпочав війну проти Ірану, а не навпаки. Наразі немає угоди про будь-яке припинення вогню чи припинення військових операцій. — Однак, за умови, що ізраїльський режим припинить свою незаконну агресію проти іранського народу не пізніше 4:00 за тегеранським часом, ми не маємо наміру продовжувати нашу відповідь після цього, — додав очільник МЗС. Арагчі додав, що остаточне рішення щодо припинення військових операцій буде прийнято пізніше. Нагадаємо, що у зв’язку з війною з Ізраїлем в Ірані повністю зник інтернет. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: Дональд Трамп, Ізраїль, Іран, США Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter