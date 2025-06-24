“Усі цілі досягнуті”: Ізраїль погодився на перемир’я з Іраном

Ізраїль офіційно оголосив про припинення вогню у війні з Іраном, повідомили в канцелярії прем’єр-міністра країни Беньяміна Нетаньягу. У повідомленні йдеться, що минулої ночі Нетаньягу скликав засідання за участі міністра оборони, начальника штабу та керівника Моссаду, щоб доповісти, що Ізраїль досяг усіх цілей в рамках операції Ам Калаві.

Ізраїль усунув подвійну безпосередню екзистенційну загрозу — як у ядерній галузі, так і в галузі балістичних ракет, — заявили у канцелярії.

— Крім того, армія оборони Ізраїлю досягла повного контролю над повітрям Тегерана, завдала серйозної шкоди військовому керівництву та знищила десятки цілей у центральній частині іранського уряду.

Ізраїль погодився на перемир’я з Іраном: деталі

У заяві додають, що протягом останніх 24 годин армія оборони Ізраїлю також завдала серйозних ударів по урядових цілях у центрі Тегерана, ліквідувавши сотні оперативників Басідж — механізму придушення терористичного режиму. Також був ліквідований ще один вчений-ядерник.

Ізраїль подякував президенту Трампу та Сполученим Штатам за їхню підтримку в обороні та участь у ліквідації іранської ядерної загрози.

— З огляду на досягнення цілей операції та у повній координації з президентом Трампом, Ізраїль погодився на пропозицію президента щодо двостороннього припинення вогню, — зазначили в заяві.

Проте, у разі порушення режиму припинення вогню, Ізраїль пообіцяв рішуче відповісти. Громадяни Ізраїлю мають дотримуватися вказівок, доки не буде підтверджено повне дотримання режиму припинення вогню.

Заява Трампа про припинення вогню

Зауважимо, що перед цим Дональд Трамп у соцмережі TruthSocial повідомив про припинення вогню між Ізраїлем та Іраном.

За його словами, перемир’я має розпочатися вже вранці 24 червня. Спершу припинення вогню почне Іран, а за 12 годин до нього доєднається Ізраїль. Тож за добу “світ вітатиме офіційне закінчення 12-денної війни”.

— За умови, що все працюватиме належним чином, що так і буде, я хотів би привітати обидві країни, Ізраїль та Іран, з тим, що вони мають витривалість, мужність та розум, щоб покласти край тому, що слід називати “12-денною війною”.

Це війна, яка могла б тривати роками та знищити весь Близький Схід, але цього не сталося і ніколи не станеться! — заявив Трамп.

Пізніше Трамп написав, що Іран та Ізраїль самі прийшли до нього і заявили про бажання миру.

— Обидві країни побачать величезну любов, мир і процвітання у майбутньому. Вони мають так багато чого виграти й водночас так багато чого втратити, якщо зійдуть з дороги праведності та істини. Майбутнє Ізраїлю та Ірану — безмежне та сповнене великих обіцянок. Нехай Бог благословить вас обох!

Реакція МЗС Ірану

Водночас глава МЗС Ірану Аббас Арагчі заявив, що станом на зараз угоди про припинення вогню немає:

Як Іран неодноразово заявляв: Ізраїль розпочав війну проти Ірану, а не навпаки. Наразі немає угоди про будь-яке припинення вогню чи припинення військових операцій.

— Однак, за умови, що ізраїльський режим припинить свою незаконну агресію проти іранського народу не пізніше 4:00 за тегеранським часом, ми не маємо наміру продовжувати нашу відповідь після цього, — додав очільник МЗС.

Арагчі додав, що остаточне рішення щодо припинення військових операцій буде прийнято пізніше.

Нагадаємо, що у зв’язку з війною з Ізраїлем в Ірані повністю зник інтернет.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.