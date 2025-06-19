В Ірані майже повністю зник інтернет — влада звинувачує Ізраїль у “зловживаннях”

Ввечері, 18 червня, сервіс інтернет-моніторингу Netblocks підтвердив факт вимкнення інтернету на території Ірану.

— Дані Мережі в реальному часі показують, що Іран зараз перебуває в розпалі майже повного національного відключення інтернету, — повідомили представники ресурсу.

Зазначається, що це трапилося після серії попередніх часткових перебоїв та на тлі ескалації військової напруженості з Ізраїлем після взаємних ракетних ударів.

Станом на ранок 19 червня ситуація незмінна — показники Netblocks демонструють, що Іран вже понад 12 годин залишається без інтернету.

Влада запровадила загальнонаціональне відключення, посилаючись на ймовірне “зловживання” мережею Ізраїлем у військових цілях.

Сервіс додає, що цей захід продовжує перешкоджати доступу мешканців до інформації у критичний момент.

Іран без інтернету: що відбувається у країні

До загального вимкнення інтернету в Ірані також додалось те, що громадян закликали видалити месенджери нібито через загрозу для особистих даних.

На тлі кризи з Ізраїлем іранське державне телебачення закликало людей видалити WhatsApp зі своїх смартфонів. Проте там не навели конкретних доказів, що месенджер збирав інформацію про користувачів для надсилання до Ізраїлю, повідомило AP.

WhatsApp висловили стурбованість тим, що ці неправдиві повідомлення стануть приводом для блокування сервісів у той час, коли люди найбільше їх потребують.

Компанія нагадала, що месенджер використовує наскрізне шифрування, тобто ніхто не може прочитати повідомлення.

— Ми не відстежуємо ваше точне місцеперебування, не ведемо записи того, з ким ви переписуєтеся, і не відстежуємо особисті повідомлення, які люди надсилають один одному, — заявили у WhatsApp.

Крім цього, месенджер не надає інформацію жодному з урядів. Видання The Verge додає, що у спробі нібито обмежити можливості Ізраїлю вести кібервійну, Іран почав обмежувати доступ цивільних до інтернету.

Плани відключити країну від інтернету вперше озвучили у вівторок ввечері. Речниця уряду Фатеме Мохаджерані заявила, що зниження швидкості було “тимчасовим, цілеспрямованим та контрольованим, спрямованим на протидію кібератакам”.

Компанія Cloudflare повідомляла, що два основні іранські оператори стільникового зв’язку фактично відключилися у вівторок. Сервіси VPN, які іранці часто використовують для доступу до заборонених у країні сайтів, теж стали дедалі важчими для доступу.

Нагадаємо, що МЗС України радило громадянам негайно залишити території Ірану та Ізраїлю.

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