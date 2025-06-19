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В Ірані майже повністю зник інтернет — влада звинувачує Ізраїль у “зловживаннях”

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 19 Червня 2025, 11:00
В Ірані майже повністю зник інтернет — влада звинувачує Ізраїль у “зловживаннях”

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