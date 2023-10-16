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Одна з найсильніших армій світу. ЦАХАЛ: що це таке, як розшифровується та останні новини

Діана Просяник, редакторка сайту 16 Жовтня 2023, 15:00
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