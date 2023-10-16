Одна з найсильніших армій світу. ЦАХАЛ: що це таке, як розшифровується та останні новини

Більше, ніж тиждень триває активна фаза війни на Близькому Сході між Ізраїлем та Палестиною. Але нерідко у новинах ми можемо побачити абревіатуру ЦАХАЛ. Детальніше про те, що таке ЦАХАЛ та про останні новини, пов’язані з їхніми операціями — розповідаємо далі у матеріалі.

Що таке ЦАХАЛ

ЦАХАЛ — це абревіатура, що читається як Цва га-Гаґана ле-Ісраель та в перекладі з івриту означає Армія оборони Ізраїлю. Вона була створена у 1948 році, через 12 днів після проголошення незалежності Ізраїлю.

До її складу входять наземні війська, авіація та військово-морські сили. Основна мета армії — захист і збереження безпеки Ізраїлю від зовнішніх загроз та втручань.

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Скільки служать у ЦАХАЛі

В ізраїльській армії служать і чоловіки, і жінки. Громадяни Ізраїлю єврейської національності по досягненні ними 18 років підлягають призову до армії. Зазначимо, що громадяни держави інших віросповідань, таких як християнство чи мусульманство, також можуть служити в армії, але як добровольці.

Загалом, строк служби для чоловіків становить три роки, для жінок — два роки.

ЦАХАЛ: останні операції

У ніч проти 16 жовтня ЦАХАЛ заявив про 250 ударів по військових об’єктах ХАМАС. В основному, удари відбулися у північній частині сектора Гази. Також повідомляється, що Армія оборони Ізраїлю ліквідувала Матеза Ейда — командира південного крила ХАМАС.

Крім того, стало відомо, що 16 жовтня 2023 року Армія оборони Ізраїлю завдала нового удару по угрупуванню Хезболла, що перебуває у Лівані. Як зазначають у ЦАХАЛі, обстріл військової інфраструктури Хезболли — це відповідь Ізраїлю на недільний обстріл території їхньої держави.

Головне фото: Telegram Israel Defense Forses

Різке загострення ситуації між Ізраїлем та Палестиною відбулося 7 жовтня цього року і стало несподіванкою для збройних сил Ізраїлю. Гаряча фаза протистояння триває донині. Про те, хто такі ХАМАС та якої мети вони прагнуть досягти ми розповідали раніше.

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