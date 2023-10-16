Ізраїльська ППО Світловий щит: що відомо про систему, яка знищує ворожі цілі лазером

Технології розвиваються з кожним роком, і ми застосовуємо їх у різних сферах нашого життя. Зокрема, новітні технології використовуються у галузі оборони. Країни, які постійно перебувають під атаками ворога, думають, як ефективніше захищатися.

Так, в Ізраїлі винайшли лазерну систему протиповітряної оборони Світловий щит або Iron Beam. Ми розповімо, що наразі відомо про цю систему та як вона працює.

Система ППО Світловий щит: що це таке

Ізраїльська влада оголосила, що почне розгортання системи Світловий щит, але коли цей процес закінчиться, не повідомляють. Офіційно вона мала стати на озброєння країни у 2025 році, але події, які відбуваються в країні, змусили пришвидшити це рішення.

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Навесні 2022 року ізраїльські військові провели успішні тестування системи та продемонстрували її роботу.

Виробництвом системи ППО Світловий щит займається компанія Rafael Advanced Defense Systems, робоча назва проекту була Залізний промінь, адже ця система — доповнення до Залізного купола. Згодом назва змінилася, але у номенклатурі НАТО вона закріпилася саме Iron Beam (Залізний промінь).

Як працює система ППО Світловий щит

Ця система ППО має лазер потужністю 100 кВт та здатна діяти у радіусі 10 км. Iron Beam призначений для перехоплення широкого спектра загроз: реактивної артилерії, мінометних снарядів та безпілотників.

Ця високоенергетична лазерна зброя також має значну перевагу у ціні, адже кожен постріл коштує лише кілька доларів, на відміну від вартості ракет-перехоплювачів Тамір для Залізного купола, орієнтовна ціна яких $40 000-50 000.

Rafael розробляє лазерні технології понад 20 років. Але суттєвий прорив стався тоді, коли в компанії зуміли підтримувати сфокусований промінь достатньо довго, щоб нейтралізувати загрози зі значних відстаней.

Світловий щит не скасовує потреби в ракетній системі Залізний купол, його мета — ефективно доповнити її. За оптимальним сценарієм, після повної інтеграції в багаторівневу систему протиповітряної оборони Ізраїлю, оператори матимуть вибір — нейтралізувати загрози за допомогою традиційних ракет або економнішого та ефективного лазера.

Зараз військові мають лише прототипи лазерних станцій, їх недостатньо для покриття всіх територій, які перебувають під загрозою. Тому Світловий щит захищатиме лише ті напрямки, які найбільш вразливі для атак.

Вже кілька тижнів триває збройний конфлікт між Ізраїлем та сектором Гази. ХАМАС першими атакували Ізраїль. Раніше ми розповідали, хто такі ХАМАС та що треба про них знати.

Фото: скриншот з відео

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