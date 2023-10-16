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Израильское ПВО Световой щит: что известно о системе, которая уничтожает вражеские цели лазером

Богдана Макалюк, журналист сайта 16 октября 2023, 11:15
Що таке Світловий щит і як працює лазерна система ППО

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