Израильское ПВО Световой щит: что известно о системе, которая уничтожает вражеские цели лазером

Технологии развиваются с каждым годом, и мы используем их в различных сферах нашей жизни. В частности, новые технологии используются в области обороны. Страны, постоянно находящиеся под атаками врага, думают, как эффективнее защищаться.

Так, в Израиле разработали лазерную систему противовоздушной обороны Световой щит или Iron Beam. Мы расскажем, что сейчас известно об этой системе и как она работает.

Система ПВО Световой щит: что это такое

Израильские власти объявили, что начинают развертывание системы Световой щит, но когда этот процесс закончится, не сообщают. Официально она должна была стать на вооружение страны в 2025 году, но происходящие в стране события заставили ускорить это решение.

Сейчас также смотрят

Весной 2022 года израильские военные провели успешное тестирование системы и продемонстрировали ее работу.

Производством системы ПВО Световой щит занимается компания Rafael Advanced Defense Systems, рабочим названием проекта было Железный луч, ведь эта система — дополнение к Железному куполу. Впоследствии название изменилось, но в номенклатуре НАТО оно закрепилось именно Iron Beam (Железный луч).

Как работает система ПВО Световой щит

Эта система ПВО имеет лазер мощностью 100 кВт и способна действовать в радиусе 10 км. Iron Beam предназначен для перехвата широкого спектра угроз: реактивной артиллерии, минометных снарядов и беспилотников.

Это высокоэнергетическое лазерное оружие также имеет значительное преимущество в цене, ведь каждый выстрел стоит всего несколько долларов, в отличие от стоимости ракет-перехватчиков Тамир для Железного купола, ориентировочная цена которых составляет $40 000-50 000.

Rafael разрабатывает лазерные технологии более 20 лет. Но существенный прорыв произошел тогда, когда в компании смогли поддерживать сфокусированный луч достаточно долго, чтобы нейтрализовать угрозы со значительных расстояний.

Световой щит не отменяет потребности в ракетной системе Железный купол, его цель — эффективно дополнить ее. По оптимальному сценарию, после полной интеграции в многоуровневую систему противовоздушной обороны Израиля операторы будут иметь выбор нейтрализовать угрозы с помощью традиционных ракет или более экономного и эффективного лазера.

Сейчас военные имеют только прототипы лазерных станций, их недостаточно для покрытия всех находящихся под угрозой территорий. Поэтому Световой щит будет защищать только те направления, которые наиболее уязвимы для атак.

Уже несколько недель продолжается конфликт между Израилем и сектором Газа. ХАМАС первыми атаковали Израиль. Ранее мы рассказывали, кто такие ХАМАС и что нужно о них знать.

Фото: скриншот с видео

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.