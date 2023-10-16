Одна из сильнейших армий мира. ЦАХАЛ: что это такое, как расшифровывается и последние новости

Сейчас уже больше недели продолжается активная фаза войны на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной. Но нередко в новостях мы можем увидеть аббревиатуру ЦАХАЛ. Подробнее о том, что такое ЦАХАЛ и о последних новостях связанных с их операциями — рассказываем далее в материале.

Что такое ЦАХАЛ

ЦАХАЛ — это аббревиатура, которая читается как Цва га-Гагана ле-Исраэль и в переводе с иврита означает Армия обороны Израиля. Она была создана в 1948 году, через 12 дней после провозглашения независимости Израиля.

В ее состав входят наземные войска, авиация и военно-морские силы. Основная цель армии — защита и сохранение безопасности Израиля от внешних угроз и вмешательств.

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Сколько служат в ЦАХАЛе

В израильской армии служат и мужчины, и женщины. Граждане Израиля еврейской национальности по достижению ими 18 лет подлежат привозу в армию. Отметим, что граждане государства других вероисповеданий, таких как христианство или мусульманство, также могут служить в армии, но как добровольцы.

Срок службы для мужчин составляет три года, для женщин — два года.

ЦАХАЛ: последние операции

В ночь на 16 октября ЦАХАЛ заявил об 250 ударах по военным объектам ХАМАС. В основном, удары были в северной части сектора Газа. Также сообщается, что Армия обороны Израиля о ликвидации Матеза Эйда — командира южного крыла ХАМАС.

Кроме того, стало известно, что 16 октября 2023 года Армия обороны Израиля нанесла новый удар по группировке Хезболла, находящейся в Ливане. Как отмечают в ЦАХАЛе, обстрел военной инфраструктуры Хезболлы — это ответ Израиля на воскресный обстрел территории их государства.

Главное фото: Telegram Israel Defense Forses

Резкое обострение ситуации между Израилем и Палестиной произошло 7 октября этого года и стало неожиданностью для Вооруженных сил Израиля. Горячая фаза противостояния продолжается по сей день. О том, кто такие ХАМАС и какую цель они преследуют, мы рассказывали раньше.

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