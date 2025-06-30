BRIEF: обстріл ТЦК з дрона та 230 Вт у розетках українців — головні новини дня

У форматі Brief ми збираємо головні новини дня. Стисло та без зайвих подробиць. Тепер ти можеш у кілька скролів дізнатися, що трапилося в Україні та світі.

Важливі новини України та світу за понеділок, 30 червня, далі в матеріалі.

Новини України сьогодні, 30 червня

Під час сьогоднішньої атаки на Кривий Ріг російські дрони поцілили поруч із будівлею одного з районних ТЦК, повідомили в командуванні Сухопутних військ. Травмованих і загиблих серед працівників немає, проте дістали поранення деякі цивільні.

Міський голова Києва Віталій Кличко відсторонив першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника від виконання обов’язків. Підставою стало святкування в день жалоби за загиблими внаслідок атаки РФ 24 квітня.

Глава МЗС України Андрій Сибіга відреагував на заяву словацького колеги Юрая Бланара про потребу співпраці з РФ, попри війну. Він заявив, що наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин не буде покараний, та додав, що ті, хто нікого не втратив у цій війні, “не мають права робити такі заяви”.

В Ізраїльському місті Бат-Ям відбулася церемонія прощання з п’ятьма громадянами України, які загинули внаслідок обстрілу з боку Ірану 14 червня. Тоді загинула 8-річна Настя, що лікувалася від лейкемії, та її родина.

СБУ повідомила про підозру російському військовому Сергію Тужилову, який у 2024 році розстріляв трьох українських військовополонених на Харківщині.

З 1 липня в Україні зміниться номінальна напруга у розетках. Замість звичних 220 вольтів стандарт напруги становитиме 230 вольтів, повідомили у Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг

Міжнародні новини сьогодні, 30 червня

Норвегія розгорне винищувачі F-35 у Польщі, щоб захистити ключовий логістичний центр із надання допомоги Україні у Жешуві. Це відбудеться вже цієї осені, повідомили в Міноборони країни.

Трамп в інтерв’ю Fox News припустив, що скасує санкції проти Ірану, якщо іранці покажуть, що не завдаватимуть більшої шкоди.

У США під час гасіння лісової пожежі в Айдахо невідомі відкрили стрілянину по рятувальниках. Загинуло двоє осіб, ще одного чоловіка госпіталізовано. Зловмисник втік від правоохоронців.

Нагадаємо, що Україна вийшла з Оттавської конвенції про заборону використання протипіхотних мін. Зеленський та МЗС пояснили це рішення.

Фото: Міністерство закордонних справ Ізраїлю

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