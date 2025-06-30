Україна вийшла з Оттавської конвенції — як це допоможе військовим ЗСУ

29 червня президент Володимир Зеленський підписав указ про вихід України з Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін від 18 вересня 1997 року (так звана Оттавська конвенція). Згодом в Міністерстві закордонних справ України пояснили це рішення та наголосили на обставинах, які спонукають до виходу.

Вихід з Оттавської конвенції: позиція МЗС

У міністерстві наголошують, що Україна ратифікувала документ у 2005 році та сумлінно виконувала його положення. Водночас Російська Федерація, яка не є підписантом Оттавської конвенції, розв’язала війну проти України та використовує протипіхотні міни як метод ведення війни з 2014 року. — З 2022 року, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення на територію нашої держави, масове використання нею таких засобів створило асиметричну перевагу для агресора, — підкреслюють в МЗС.

У відомстві додають, що на час підписання та ратифікації Оттавської конвенції такі обставини були відсутні та не могли бути передбачені.

Нині Україна опинилася в нерівній ситуації, яка обмежує її право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН. Читати на тему Лідери по смертності! Україна стала другою у світі за кількістю жертв від протипіхотних мін Україна стала другою у світі за кількістю жертв від протипіхотних мін за даними Landmine Monitor 2023. Подробиці — у матеріалі. Україна не єдина держава, яка переглянула свої зобов’язання на користь захисту від агресора. Серед тих, хто вже вийшов з Оттавської конвенції, перерахували Латвію, Литву, Естонію, Польщу та Фінляндію. — Міжнародна спільнота має усвідомлювати, що з моменту приєднання України та цих держав до Оттавської конвенції ситуація з регіональною безпекою суттєво погіршилася, — пояснює прес-служба. Відтак, враховуючи пріоритет оборони, держава вдалася до непростого, але необхідного політичного рішення про припинення виконання зобов’язань за Оттавською конвенцією. Зеленський у вечірньому зверненні теж прокоментував рішення. Він заявив, що Росія надзвичайно цинічно використовує протипіхотні міни. — Ми бачимо, як наші сусіди у Європі реагують на цю загрозу. Ми знаємо також і складнощі процедури виходу, коли це здійснюється в умовах війни. Робимо цей політичний крок і даємо таким чином сигнал усім нашим партнерам, на чому зосереджуватися. Президент додав, що це має стосуватися всіх країн, які межують з РФ. Саме протипіхотні міни є інструментом, який дуже часто не має альтернативи для оборони. Ми також розповідали, що Росія все частіше вбиває цивільних касетними боєприпасами. Їх знаходять як у Краматорську, так і у Києві.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.