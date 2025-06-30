Для тебе Війна в Україні

Україна вийшла з Оттавської конвенції — як це допоможе військовим ЗСУ

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 30 Червня 2025, 10:00
оттавська конвенція

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