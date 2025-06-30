BRIEF: обстрел ТЦК из дрона и 230 Вт в розетках украинцев — главные новости дня

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Важные новости Украины и мира в понедельник, 30 июня, далее в материале.

Новости Украины сегодня, 30 июня

В ходе сегодняшней атаки на Кривой Рог российские дроны попали рядом со зданием одного из районных ТЦК, сообщили в командовании Сухопутных войск. Травмированных и погибших среди работников нет, однако получили ранения некоторые гражданские.

Мэр Киева Виталий Кличко отстранил первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника от исполнения обязанностей. Основанием стало празднование в день траура по погибшим в результате атаки РФ 24 апреля.

Глава МИД Украины Андрей Сибига отреагировал на заявление словацкого коллеги Юрия Бланара о необходимости сотрудничества с РФ, несмотря на войну. Он заявил, что наивно ожидать, что преступник остановится, если его преступление не будет наказано, и добавил, что те, кто никого не потерял в этой войне, “не имеют права делать такие заявления”.

В Израильском городе Бат-Ям состоялась церемония прощания с пятью гражданами Украины, погибшими в результате обстрела со стороны Ирана 14 июня. Тогда погибла 8-летняя Настя, лечившаяся от лейкемии, и ее семья.

СБУ сообщила о подозрении российскому военному Сергею Тужилову, который в 2024 году расстрелял трех украинских военнопленных в Харьковской области.

С 1 июля в Украине изменится номинальное напряжение в розетках. Вместо привычных 220 вольт стандарт напряжения будет составлять 230 вольт, сообщили в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Международные новости сегодня, 30 июня

Норвегия развернет истребители F-35 в Польше, чтобы защитить ключевой логистический центр по оказанию помощи Украине в Жешуве. Это произойдет уже этой осенью, сообщили в Минобороны страны.

Трамп в интервью Fox News предположил, что отменит санкции против Ирана, если иранцы покажут, что не будут причинять большего ущерба.

В США во время тушения лесного пожара в Айдахо неизвестные открыли стрельбу по спасателям. Погибли два человека, еще один мужчина госпитализирован. Злоумышленник скрылся от правоохранителей.

Напомним, что Украина вышла из Оттавской конвенции о запрещении использования противопехотных мин. Зеленский и МИД объяснили это решение.

Фото: Министерство иностранных дел Израиля

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