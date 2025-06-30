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BRIEF: обстрел ТЦК из дрона и 230 Вт в розетках украинцев — главные новости дня

Ирина Танасийчук, журналист сайта 30 июня 2025, 18:00
BRIEF: обстрел ТЦК из дрона и 230 Вт в розетках украинцев — главные новости дня
Фото ГСЧС/Facebook, Unsplash

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