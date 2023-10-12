Це ноу-хау нашої війни: Буданов про тактику воєнних дій в Ізраїлі і те, як ці події вплинуть на Україну

Ситуація на фронті залишається дуже напруженою на всіх напрямках. Особливо окупанти посилили штурм Авдіївки на Донеччині. Також українці хвилюються, що цього року можуть бути спроби росіян влаштувати нам блекаут.

Керівник ГУР Кирило Буданов дав інтерв’ю Українській правді, у якому розповів про те, як війна в Ізраїлі позначиться на Україні, та що далі буде з військовою допомогою.

Поділився також, як вдалося уникнути теракту на ЗАЕС, та скільки ще РФ може вести війну.

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Про ситуацію в Ізраїлі та її вплив на війну в Україні

Буданов зазначив, що Ізраїль проводить операцію щодо повернення контролю над своїми територіями та контртерористичну операцію щодо звільнення захоплених заручників та відбиття атаки терористів.

— Ситуація загрозлива, тому що крім проблем на південному заході країни, існує також проблема на півночі Ізраїля від угруповання Хезболла. Воно проводить поки що провокативні обстріли, на що збройні сили Ізраїля відповідають артилерійським вогнем, — говорить він.

Додає, що в цій історії є російський слід. Зазначає, що ГУР відомо, що трофейна зброя з України передавалася росіянами угрупованню ХАМАС. Здебільшого, це піхотне озброєння.

— Всі могли бачити відео у соцмережах — абсолютно, скажімо так, природну для нашого регіону й абсолютно неприродну для Близького Сходу тактику, коли використовувалися FPV-дрони проти бронетехніки.

Це ноу-хау все-таки нашої війни. Ніхто інший, окрім людей, які пройшли наш театр воєнних дій, не могли такого робити. Оскільки там не було нас, значить, це були росіяни, — міркує керівник ГУР. Також він акцентує ще на двох фактах.

Перший: трохи більше, як за тиждень до початку подій в Ізраїлі, на території Лівану почала офіційно мовити російська станція Супутник арабською мовою. Другий: 24 вересня російський космічний апарат, який здатен вести радіоелектронну розвідку та перехоплення супутникових сигналів, був переміщений на геостаціонарну орбіту Ізраїля.

Щодо того, як ці події відображатимуться на російсько-українській війні та на військовій допомозі Україні, відповідає:

— Моя суб’єктивна думка: якщо конфлікт буде обмежений за часом, до кількох тижнів, то, в принципі, немає про що хвилюватися.

Але якщо ситуація затягнеться, цілком зрозуміло, що будуть певні проблеми з тим, що не тільки в Україну треба буде постачати озброєння і боєприпаси, — говорить він.

За міркуваннями Буданова, ми досить швидко наближаємося до глобальної війни.

— Це моя суб’єктивна оцінка: за сукупністю географії ми бачимо кілька конфліктів, які, на перший погляд, здаються регіональними, крім України, але вони всі пов’язані між собою одними й тими самими країнами, які втягнуті в ці процеси, — пояснює він.

Про удари РФ по енергетичній інфраструктурі

Буданов каже, що минулого року росіяни хотіли влаштувати нам блекаут, але він не вдався. Тому окупанти продовжуватимуть це робити, і на Україну знов чекатиме битва за електроенергію.

Буданов акцентує, що сил та засобів для атак у росіян достатньо, адже останнім часом ракетних ударів вони завдавали обмежено.

— Певний запас ворог відновив. Цей запас не дуже значний, але достатній для того, щоб створити цілком реальні проблеми не тільки нашій енергетиці, але й нафтогазовій сфері, промисловим підприємствам, військовим об’єктам, — сказав керівник ГУР.

Додає, що проблема з ППО залишається найголовнішою, адже те, чим росіяни завдають ударів, все ще літає. Тому нам потрібно більше ППО, ніж зараз.

Але Буданов натякнув, що блекаути можливі не лише в Україні, а й в Москві.

Тимчасові, можливо. Це цілком логічне явище, коли робиш якісь негарні кроки, рано чи пізно воно повернеться до тебе, — зазначив він.

Про контрнаступ

Раніше Буданов говорив, що у нас були всі шанси закінчити війну вже цього року, але зараз це дещо змінилося.

— Є об’єктивні та суб’єктивні причини — все в комплексі. Але, вибачте, більшість з пояснень цього становить державну таємницю і це просто не для публічного обговорення. З часом це все стане зрозумілим.

Кирило Буданов акцентує, що ми не відстаємо з графіка контрнаступу, а вибилися з нього, це інакше має інакше тлумачення.

Про ситуацію на ЗАЕС

Улітку у ГУР говорили, що росіяни планують влаштувати теракт на ЗАЕС. Буданов каже, що ситуація досі залишається загрозливою, бо станція дотепер окупована.

— Єдине, що кризовий момент, слава Богу, ми пройшли. Я не буду відкривати вам дані, як і що для цього було зроблено. Але ми його на той час пройшли.

Проте це не знімає питання, що якщо Росія захоче знову щось подібне скоїти, в неї будуть всі можливості для цього.

Буданов розповідає, що влітку росіяни хотіли штучно створити техногенну катастрофу. Окупанти хотіли зробити штучне перевантаження системи, щоб був контрольований викид радіації — локалізований за місцем.

Усі подібні ігри завжди дуже погано закінчуються. За нашим розумінням, це точно призвело б до реальної ядерної катастрофи, — акцентував начальник ГУР.

Скільки триватиме війна в Україні

— Щодо ресурсів, давайте по факту поговоримо. По оцінці економіки, без особливих проблем Росія може її собі дозволити до 2025 року. За кількістю техніки — до 2026 року максимум. Можливо, трохи швидше, тому що темпи відновлення техніки, які відбуваються зараз у них, не такі високі.

Тобто ми виходимо з вами десь на 2025 рік. Щодо людського ресурсу, очевидно, що їм вистачить надовго.

Але хто б там не казав, якщо оцінювати сукупно наш людський ресурс, то там теж надовго. У нас країна не така маленька. Інша справа, а чи готова Російська Федерація іти до верхньої межі, до останнього? По факту, всі вони воюють мобілізованими, відчувають брак боєприпасів, брак озброєнь, — розповідає Буданов.

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Фото: Назарій Мазилюк

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