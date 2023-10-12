Інтерв'ю

Це ноу-хау нашої війни: Буданов про тактику воєнних дій в Ізраїлі і те, як ці події вплинуть на Україну

Богдана Макалюк, редакторка сайту 12 Жовтня 2023, 14:07
Кирило Буданов: інтерв’ю 2023 про хід війни в Україні та скільки вона триватиме

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