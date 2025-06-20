Коли з’являються квитки на потяг Укрзалізниці: не проґав свій білет

У літній період українські залізничні вокзали ніколи не сплять! Безліч людей вирушають у мандрівки, тому іноді придбати білет на потрібну дату дуже важко. Якщо ти хоча б раз намагався (-лася) купити квиток за популярним напрямком, то знаєш: встигнути натиснути купити — це майже як виграти лотерею!

У часи війни попит на залізничні перевезення зростає. Тому, у нашому матеріалі дізнайся, як встигнути отримати білет та коли зʼявляються квитки на поїзд в Укрзалізниці.

Коли зʼявляються квитки на потяг

На більшість потягів по Україні продаж білетів стартує за 20 діб до дати відправлення — о 8:00 ранку, зазначило видання РБК-Україна. Йдеться про потяги далекого сполучення, адже на приміські та деякі додаткові рейси квитки продають за іншими правилами. Спочатку в систему виставляють по одному вагону кожного типу — купе, плацкарт, СВ.

Нові вагони стають доступними лише після того, як у попередніх залишиться менш ніж чотири вільні місця. Тож якщо не встиг (-ла) з першої хвилі — не все втрачено: слідкуй за оновленням доступності.

Для міжнародних рейсів строки трішки варіюються. До Польщі і назад квитки також з’являються за 20 днів, але о 9:00 ранку. Проте для поїздів у Молдову — за 10 днів до відправлення о 8:00.

Що важливо: іноді продаж квитків тимчасово закривають через зміну графіків чи інші логістичні причини, тому перевіряй наявність квитків щодня.

Читати на тему Більше не “сауна”: як Укрзалізниця оснащує плацкартні вагони кондиціонерами Літні поїздки плацкартом тепер стануть значно комфортнішими завдяки новому рішенню Укрзалізниці.

Як не проґавити шанс отримати квиток на потяг

У додатку Укрзалізниці наразі немає функції сповіщення про старт продажу на конкретний рейс. Тож пасажирам доводиться самостійно розраховувати дату початку продажу та ставити нагадування. Особливо це актуально у святкові періоди або для популярних напрямків. Якщо білети вже розкупили, то не впадай у відчай. Часто пасажири повертають квитки або перевізник додає вагони, якщо бачить високий попит.

Наразі придбати квитки можна на залізничних вокзалах, через офіційний сайт Укрзалізниці, у мобільному додатку (Android, iOS) або ж через Приват-24.

Ціни на квитки регулює держава, тому Укрзалізниця не встановлює сезонні знижки самостійно. Але вартість може відрізнятися залежно від класу вагона, дати поїздки чи попиту.

Якщо плануєш поїздку, краще завчасно врахуй період появи квитків на поїзд та придбай білети завчасно.

Головне фото: Укрзалізниця

А чи знаєш ти, як зекономити на квитках на потяг? Якщо ні, то обовʼязково переглянь наш попередній матеріал.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.