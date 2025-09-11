Наконец-то будут билеты: Укрзалізниця назначает дополнительные поезда

Осень — сезон, когда многие до сих пор путешествуют, отдыхают и наведываются в гости к родным. Погрузка на Укрзалізницю в некоторых направлениях растет в десятки раз. Чтобы как можно больше людей не откладывали жизнь на потом и смогли доехать в пункты назначения, Укрзалізниця увеличивает количество рейсов осенью.

Рассказываем, на какие наиболее востребованные направления появятся дополнительные рейсы и поезда.

УЗ назначает дополнительные рейсы во Львов и Одессу

Чтобы удовлетворить спрос пассажиров, Укрзалізниця назначает курсирование дополнительных поездов:

№168/167 Львов — Одесса. Отправление из Львова и Одессы — 14 и 21 сентября;

№243/244 Киев — Львов. Отправление из Киева и Львова — 14, 19, 20, 21, 26, 27 сентября;

№289/290 Киев — Львов. Отправление из Киева и Львова — 28 сентября.

По маршруту будут курсировать купейные вагоны, адаптированные для дневных поездок в сидячем формате.

При покупке билетов следует внимательно просматривать схему расположения мест: нечетные номера — места у окна, четные номера — места ближе к проходу.

Другие дополнительные поезда на сентябрь и октябрь 2025

Дополнительно Укрзалізниця назначает в сентябре и октябре пять дополнительных поездов, которые будут курсировать в разные уголки Украины:

№ 159/160 Киев — Трускавец. Отправление из Киева и Трускавца: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 сентября и 3, 4, 5 октября;

№ 218/217 Чоп — Львов. Отправление из Чопа и Львова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 сентября;

дополнительный поезд № 284/283 Ужгород — Киев. Будет курсировать через день с 1 сентября и до начала нового графика движения на 2026 год.

Поезд № 284/283 подвязан в Киеве под скоростные поезда харьковского и днепровского направлений, поэтому пригодится, если из Харькова или Днепра на нужную дату не останется свободных мест в направлении запада Украины.

