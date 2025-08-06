Где же эти билеты?! Что происходит с приложением УЗ и как компания реагирует на хейт

Почему нет билетов на поезда Фото Укрзалізниця Недавно в соцсетях разразился спор об Укрзалізниця и комфортных путешествиях. Пользовательница поделилась историей, как зашла в свое купе, увидела там мужчин и побоялась ехать с ними. После этого она написала пост с просьбой сделать только женские купе, ведь ей, наверное, было страшно и некомфортно.Люди выкупают целое купе: как реагируют пользователи Сообщение набрало шквал критики, сторонников и комментариев. В частности, люди начали делиться на два лагеря. Первые пишут, что всегда выкупают все купе для собственного комфортного путешествия.Вторые возмутились действиями первых и заявили, что из-за постоянного выкупа всего купе одним человеком невозможно приобрести билеты другим людям. Выходит, что на целое купе часто едет только один человек, а на вагон — 10 вместо 40 человек? Понять можно оба лагеря. В поезде можно неизвестно кого встретить, не всегда в трезвом или в адекватном состоянии. Дискомфортом может стать чей-то храп, разговоры, поедание пищи и что угодно. Поэтому люди решают заплатить в четыре раза больше, чтобы ехать без компании. Но проблема глубже, ведь во время войны железная дорога стала единственным удобным способом передвижения по стране и за границу. Тысячи людей нуждаются в перевозках каждый день, и те, кто имеют возможность выкупить все места ради собственного комфорта, создают проблемы для других, которые не могут добраться до работы, фронта или отдыха в конкретный день. Вікна-Новини решили поговорить с представителями Укрзалізниці о том, как можно решить этот вопрос. Сколько билетов может купить один пассажир Вікна-Новини дождались ответа от компании-перевозчика на запрос. Теперь можем поделиться с читателями позицией и действиями Укрзалізниці в ситуациях с перекупщиками, выкупом купе и почему нет билетов на поезда. Как оказалось, существует ограничение максимального количества билетов, которые может купить пассажир для себя! Оно регулируется Правилами перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины, утвержденными приказом Министерства транспорта и связи от 27.12.2006 № 1196. Фото: Facebook Один пассажир занимать только одно место в соответствии с приобретенным билетом. Однако купить можно до девяти билетов на человека за одно обращение в кассы! — По желанию пассажира и при наличии свободных мест ему может предоставляться возможность выкупить отдельное купе в купейном вагоне для проезда одного, двух или трех пассажиров, для одного пассажира — двухместное купе в вагоне СВ, или для 1-2 пассажиров — трехместное купе в мягком вагоне. Чаще всего пассажиры выкупают для себя купе из соображений безопасности. УЗ работает над усилением — привлекает военизированную охрану на определенных направлениях, устанавливает кнопки вызова проводника, сигнализацию в купе, а также добавляет детские и женские вагоны. В компании напомнили, что явно нетрезвых пассажиров должны снимать с поезда по пункту 8.38 Правил перевозки. Почему нет билетов на поезда В Укрзалізниці поделились, что в течение лета всегда наблюдается повышенный спрос на билеты. Больше всего растет спрос на путешествия в Карпаты, Львов и Одессу. Поэтому билетов во Львов, Одессу, Перемышль, Карпаты — чаще всего и нет в продаже. По сравнению с межсезоньем количество запросов на популярные направления выросло в разы. При этом заполненность поездов по всем направлениям составляет 95-100%. В июле 2025 года спрос на направление Киев — Яремче вырос на 460% по сравнению с апрелем, а Киев — Буковель — на 406%. Формируют дефицит и детские лагеря. В июне-июле 2025 против аналогичного периода в прошлом году существенно возросло количество групповых перевозок — на 87%: 4896 детских групп в 2025 году против 2612 детских групп в 2024 году. Для военных, которые должны перемещаться по стране, УЗ создала спецрезерв. Так удалось перевезти в критических ситуациях уже 77,2 тысячи военных, поделились в компании. Однако справиться со спросом УЗ пока не может. На некоторые направления нужно в четыре раза больше поездов. Спрос на перевозку превышает технические возможности. Если анализировать по направлению Киев — Одесса с 1 по 16 июля, в поездах было доступно 30 тыс. мест, а поисков этого направления — 125 тыс. Также в компании напомнили, что во время войны выполняют и специальные задачи, эвакуации, обслуживают дипломатические миссии, возят детей и военных, так что билетов может не хватать и по этим причинам. Проблемы с приложением Укрзалізниця На вопрос, почему приложение виснет, когда открывается покупка билетов, а после этого они уже не доступны, компания дала такой ответ: Оформление проезда пассажиров в дальнем сообщении становится доступным с 08:00 за 20 суток до отправления поезда. По статистике 90% билетов продается онлайн. В Укрзалізниця подтвердили, что билеты на самые популярные направления раскупают в течение первых нескольких дней. Соответственно, ежедневно с 08:00, когда открываются продажи на новые даты, фиксируется существенная нагрузка на онлайн-системы, ведь тысячи пассажиров одновременно ищут и покупают билеты. Где же эти билеты?! Что происходит с приложением УЗ и как компания реагирует на хейт / 2 Фотографии Свободные места на поезд могут появиться в случаях, если кто-то возвращает билет. А также перед путешествием в продажу возвращают билеты для льготных категорий (военных, людей с инвалидностью и их сопровождающих), которые были зарезервированы и не использованы. Появление в продаже билетов за день до отправления поезда объясняется именно поступлением в свободный доступ невыкупленных билетов из резерва. В компании напомнили о пуш-уведомлениях на билеты, если тебе не удалось купить их на конкретный день. Уведомление о наличии билета придет, если от него кто-нибудь откажется. Но в таком случае действовать нужно быстро. Также можно настроить автовыкуп билетов — с тебя снимут деньги, и билет придет, как только от него откажутся. Или тебе вернут деньги. — С начала этого лета пользователи УЗ настроили 403 тыс. автовыкупов. Большинство автовыкупов (229 тыс.) были успешными и только 4% неуспешными, — отчитываются в УЗ. Но на самые востребованные направления компания отключает возможность автовыкупа билетов из-за низкого шанса отказа от них. Как борются с бешеным спросом Чтобы перевозить больше пассажиров, компания назначает дополнительные рейсы на пиковые дни и часы, закупает и восстанавливает вагоны, а также внедряет новые методы борьбы с перекупщиками. Делятся, что украинские пассажиры в 99,9% путешествуют честно — по своим билетам и паспортным данным. Нарушителей всего 0,1%. Также есть сотрудничество с платформой OLX, которая теперь блокирует тех, кто пытается перепродавать билеты. УЗ заблокировала более 2800 аккаунтов за нарушение покупки билетов. Фото: Facebook Весь доступный движущийся состав задействован с минимальными перерывами на техническое обслуживание. В случае наличия свободного движущегося состава компания назначает дополнительные поезда или добавляет вагоны в поезда на самые популярные направления. За 2025 год ввели в эксплуатацию дополнительные 50 вагонов украинского производства. Они новые и изготовлены в 2024 и 2025 году. Также была оплачена еще сотня вагонов, которую изготовят на протяжении нескольких лет. А еще раньше Укрзалізниця обновила правила перевозки животных в поездах.