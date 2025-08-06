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Де ж ці квитки?! Що відбувається із застосунком УЗ та як компанія реагує на хейт

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 06 Серпня 2025, 18:00
чому немає квитків укрзалізниця
Чому немає квитків на потяги Фото Укрзалізниця

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