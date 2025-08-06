Де ж ці квитки?! Що відбувається із застосунком УЗ та як компанія реагує на хейт

Нещодавно у соцмережах вибухнула суперечка щодо Укрзалізниці та комфортних подорожей. Користувачка поділилася історією, як зайшла до свого купе, побачила там чоловіків і побоялася їхати з ними. Після цього вона написала пост з проханням зробити лише жіночі купе, адже їй, ймовірно, було страшно і некомфортно.

Люди викупають ціле купе Укрзалізниці: як реагують користувачі

Повідомлення набрало шквал критики, прибічників та різноманітних коментарів. Зокрема люди почали ділитися на два табори.

Перші пишуть, що завжди викуповують усе купе для власної комфортної подорожі.

Другі — обурилися діями перших, і заявили, що через постійний викуп усього купе однією людиною неможливо придбати квитки іншим людям. Виходить, що на ціле купе часто їде тільки одна людина, а на вагон — 10 замість 40 осіб?

Зрозуміти можна обидва табори. У потязі можна невідомо кого зустріти, не завжди у тверезому чи адекватному стані. Дискомфортом може стати чиєсь хропіння, розмови, поїдання їжі і що завгодно. Тож люди вирішують заплатити у чотири рази більше, аби їхати без компанії.

Та проблема глибша, адже під час війни залізниця стала чи не єдиним зручним способом пересування країною та за кордон. Тисячі людей потребують перевезень щодня, і ті, хто мають можливість викупити всі місця заради власного комфорту, створюють проблеми для інших, які не можуть дістатися до роботи, фронту чи на відпочинок у конкретний день.

Вікна-Новини вирішили поговорити з представниками Укрзалізниці щодо того, як можна розв’язати це питання.

Скільки квитків може купити один пасажир

Вікна-Новини дочекалися відповіді від компанії-перевізника на запит. Тепер можемо поділитися із читачами позицією і діями Укрзалізниці в ситуаціях з перекупниками, викупом купе і чому немає квитків на потяги.

Як виявилося, існує обмеження максимальної кількості квитків, яку може купити людина для себе у подорож! Воно регулюється Правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти залізничним транспортом України, затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 27.12.2006 № 1196.

Йдеться, що один пасажир займати тільки одне місце, відповідно до придбаного квитка. Однак купити можна до дев’яти квитків на особу за одне звернення в каси!

— На бажання пасажира і за наявності вільних місць йому може надаватися можливість викупити окреме купе в купейному вагоні для проїзду одного, двох чи трьох пасажирів, для одного пасажира — двомісне купе у вагоні СВ, або для 1-2 пасажирів — тримісне купе в м’якому вагоні.

Найчастіше пасажири викупають для себе купе з міркувань безпеки. УЗ працює над посиленням — залучає воєнізовану охорону на певних напрямках, встановлює кнопки виклику провідника, сигналізацію у купе, а також додає дитячі та жіночі вагони.

У компанії нагадали, явно нетверезих пасажирів мають знімати з потяга за пунктом 8.38 Правил перевезення.

Чому немає квитків на потяги

В Укрзалізниці поділилися, що протягом літа завжди спостерігається підвищений попит на квитки. Найбільше зростає попит на подорожі до Карпат, до Львова та Одеси. Тому квитків до Львова, Одеси, Перемишля, Карпат — найчастіше і немає у продажу.

Порівняно з міжсезонням кількість запитів на популярні напрямки зросла в рази. При цьому наразі заповненість поїздів за всіма напрямками становить 95-100%.

У липні 2025 попит на напрямок Київ — Яремче зріс на 460% у порівнянні з квітнем, а Київ — Буковель — на 406%. Формують дефіцит і дитячі табори.

У червні-липні 2025 року проти аналогічного періоду торік суттєво зросла кількість групових перевезень — на 87%: 4896 дитячих груп у 2025 проти 2612 дитячих груп у 2024.

Для військових, які повинні переміщуватися країною, УЗ створила спецрезерв. Так вдалося перевезти в критичних ситуаціях вже 77,2 тис. військових, поділилися у компанії.

Однак впоратися з попитом УЗ наразі не може. На деякі напрямки потрібно у чотири рази більше потягів.

Попит на перевезення наразі перевищує технічні можливості. Якщо аналізувати за напрямком Київ — Одеса з 1 по 16 липня, у поїздах було доступно 30 тис. місць, а пошуків цього напрямку — 125 тис.

Також у компанії нагадали, що під час війни виконують і спеціальні завдання, евакуації, обслуговують дипломатичні місії, возять дітей та військових, тож бракувати квитків може і через це.

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Проблеми із застосунком Укрзалізниця

На запитання, чому застосунок висне, коли відкривається продаж квитків, а після цього вони вже не доступні, компанія дала таку відповідь:

Оформлення проїзду пасажирів у далекому сполученні стає доступним з 08:00 за 20 діб до відправлення поїзда. За статистикою 90% квитків продається онлайн.

В Укрзалізниці підтвердили, що квитки на найпопулярніші напрямки розкуповують упродовж перших кількох днів.

Відповідно, щодня з 08:00, коли відкривається продаж на нові дати, фіксується суттєве навантаження на онлайн-системи, адже тисячі пасажирів одночасно шукають і купують квитки.

Де ж ці квитки?! Що відбувається із застосунком УЗ та як компанія реагує на хейт / 2 Фотографії

Вільні місця на потяг можуть з’явитися у випадках, якщо хтось повертає квиток. А також перед подорожжю у продаж повертають квитки для пільгових категорій (військових, людей з інвалідністю та їхніх супроводжуючих), що були зарезервовані і не використані.

Поява у продажу квитків за день до відправлення поїзда пояснюється саме надходженням у вільний доступ невикуплених квитків із резерву.

У компанії нагадали про пуш-сповіщення на квитки, якщо тобі не вдалося придбати їх на конкретний день. Сповіщення про наявність квитка прийде, якщо від нього хтось відмовиться. І в такому випадку діяти потрібно швидко. Також можна налаштувати автовикуп квитків — з тебе знімуть кошти, і квиток надійде, щойно від нього відмовляться. Або ж тобі повернуть кошти.

— Від початку цього літа користувачі застосунку УЗ налаштували 403 тис. автовикупів. Більшість автовикупів (229 тис.) були успішними й лише 4% — неуспішними, — звітують в УЗ.

Однак на найзатребуваніші напрямки компанія відключає можливість автовикупу квитків через низький шанс відмови від них.

Як борються з шаленим попитом

Аби перевозити якомога більше пасажирів, компанія призначає додаткові рейси на пікові дні та години, закуповує та відновлює вагони, а також впроваджує нові методи боротьби з перекупниками.

Діляться, що українські пасажири у 99,9% подорожують чесно — за своїми квитками і паспортними даними. Порушників всього 0,1%.

Також є співпраця з платформою OLX, яка тепер блокує тих, хто намагається перепродувати квитки. УЗ заблокувала понад 2800 акаунтів за порушення купівлі квитків.

Весь наявний рухомий склад задіяний з мінімальними перервами на технічне обслуговування. У разі наявності вільного рухомого складу компанія призначає додаткові поїзди або додає вагони до поїздів на найпопулярніші напрямки.

За 2025 рік ввели в експлуатацію додаткові 50 вагонів українського виробництва. Вони нові, і виготовлені 2024 та 2025 року. Також було оплачено ще сотню вагонів, які виготовлять впродовж кількох років.

А ще раніше Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин у потягах. Як тепер возити великого собаку? Читай у нашому матеріалі.

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