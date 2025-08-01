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Після критики УЗ скасовує верифікацію у Дії на кілька рейсів — перелік

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 01 Серпня 2025, 14:00
рейси з верифікацією Дія.Підпис
Фото Укрзалізниця

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