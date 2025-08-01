Після критики УЗ скасовує верифікацію у Дії на кілька рейсів — перелік

Наприкінці липня 2025 Укрзалізниця анонсувала, що впроваджує верифікацію через Дія.Підпис для купівлі квитків на низку внутрішніх маршрутів. Збиралися охопити такі найбільші напрямки: Одеса — Київ, Львів — Київ, Київ — Ужгород та інші.

Проте таке рішення перевізника-монополіста викликало різку реакцію пасажирів. Мовляв, не у всіх є смартфони, встановлена Дія, не завжди вона справно працює. А як їздитимуть іноземці? Правозахисники узагалі назвали таке нововведення антиконституційним і таким, що порушує права людини.

Зміни у купівлі квитків мали розпочатися з 1 серпня. І сьогодні Укрзалізниця опублікувала нове повідомлення. Кількість рейсів, на яких буде верифікація через Дія.Підпис — зменшили. Які рейси лишаться під контролем?

Укрзалізниця зменшила кількість рейсів із контролем Дія.Підпис

У компанії повідомили, що реагують на суспільний запит, а тому зменшують кількість рейсів, де необхідна верифікація в Дія.Підпис. Нагадаємо, таких планували п’ять:

№105/106 Одеса — Київ; №91/92 Львів — Київ; №29/30 Київ — Ужгород; №12 Львів — Одеса; №27/28 Київ — Чоп.

Дослухалися до пасажирів та змінили кількість рейсів, для яких вводимо верифікацію через Дія.Підпис у тестовому режимі з 1 серпня.

Підтвердження особи знадобиться для купівлі квитків на такі рейси:

№29/30 Київ — Ужгород, №12 Львів — Одеса, №27/28 Київ — Чоп.

Так прибрали верифікацію через Дія.Підпис на найзатребуваніші рейси Одеса — Київ, Львів — Київ.

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Щоби придбати або повернути квитки на ці поїзди, пасажирам потрібно буде верифікувати акаунт в застосунку Укрзалізниці.

В Укрзалізниці пояснюють, що верифікація (підтвердження) особи необхідне з причин безпеки пасажирів під час війни, а також для боротьби з перекупами.

Та не всі мають застосунок Дія чи смартфон, а також в Україну подорожують іноземці. Тож Укрзалізниця вирішила забезпечити доступ до квитків для людей, які не мають паспортів нового зразка, не тільки онлайн.

Квитки на ці рейси можна буде придбати в таких касах:

у Чопі (каса №2);

в Ужгороді (каса №2);

у Львові (каса №1);

в Одесі (каси №14 та №2);

в Києві (каса №21 та 22).

Ми уважно стежимо за результатами пілотного запуску, щоби вирішити, чи розширимо практику на інші рейси

А якщо твоя подорож раптово скасовується, ми ділилися, як повернути квитки на потяг Укрзалізниця — всі можливі способи.

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