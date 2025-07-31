Квитки на потяг через Дію: чому це порушує права українців

Вікна-Новини пильно стежать за ситуацією з квитками в Укрзалізниці. Ми вже звернулися до компанії за поясненнями щодо браку квитків, роботи застосунку і боротьби з перекупниками. А поки ми чекаємо на відповідь, розповідаємо, чому УЗ порушила наші права, коли запровадила купівлю квитків через Дію.

Порушення прав чи боротьба з перекупами: УЗ ввела купівлю квитків через Дію

Нагадаємо, що вже з 1 серпня Укрзалізниця вводить верифікацію у Дія.Підпис для купівлі та повернення квитків на відразу кілька внутрішніх рейсів. Продаж квитків у касах стане недоступним. А що робити тим, у кого немає смартфона чи Дії.Підпис? Наприклад, пенсіонерам? Чи не порушує УЗ таким способом права пасажирів?

Видання LB.ua вирішило розібратися у питанні. У соцмережах українці активно долучаються до обговорення ініціативи. Проте більшість проти такого нововведення. Проблем виокремлюють кілька:

Потягами користуються чимало людей літнього віку, в яких немає смартфонів. Купівля квитків на міжнародні рейси і так проблематична, а з розпізнаванням обличчя це стане ще важче і довше. Адже програма не завжди розпізнає з першого разу. Серед пасажирів УЗ є іноземці, які не мають Дії.

Тож люди називають такий метод боротьби компанії з перекупництвом дискримінацією.

Тетяна Назаренко поділилася, що торік тричі намагалися придбати квитки до Польщі з верифікацією через Дію. Однак пройти перевірку вдало — не вийшло. Система зависала і не підтверджувала дані. Коли жінка пішла у соцмережі компанії, отримала відповідь у стилі: “не вигадуйте, у всіх все виходить”.

Наступного разу вона змогла придбати квиток на потяг за кордон лише за півроку. Де система дала збій — неясно досі.

Щойно запрацював потяг Київ — Варшава, перекупників було не спинити. Придбати квитки важко і досі. Тож для боротьби з перекупами і розширення можливостей додали й інші рейси — до Відня, Перемишля, Хелма.

Тепер же, коли верифікацію впроваджуватимуть не лише на міжнародні рейси, а й на внутрішні, ситуацією зацікавилися юристи і правозахисники.

Голова правління ГО Мінзмін Анастасія Апетик каже, що примусова верифікація через Дію.Підпис є порушенням прав людини. Щодо цього організація навіть надіслала листа Уповноваженому ВР з прав людини Дмитру Лубінцю.

У листі юристи посилаються на Конституцію, Цивільний кодекс та закон Про захист персональних даних.

УЗ є монополістом і кожен споживач має право звернутися за послугами на рівних умовах. А нововведення порушує чинне законодавство.

Фахівець з кібербезпеки Костянтин Корсун назвав ідею перевізника “цифровим концтабором”. За словами Корсуна, купівля квитків онлайн має бути однією з опцій, а не єдиним способом дістати квитки.

Головна проблема ж полягає не лише в тому, що не всі громадяни мають смартфони і встановлену Дію, а й у тому, що навіть ті, хто мають Дію, часто не можуть пройти верифікацію. Дія.Підпис може не ідентифікувати в окулярах, якщо обличчя набрякло, має поріз чи шрам, збільшені губи тощо.

Інколи пройти верифікацію просто не вдається з незрозумілих причин. За час, коли люди намагатимуться пройти верифікацію, вони не встигатимуть купувати квиток. Адже попит на них теж величезний.

До слова, Вікна-Новини розпитали УЗ про те, чому такий великий попит і чи можна збільшити кількість вагонів. На що отримали відповідь, що це “стандартно для літнього часу”.

Пам’ятати у цій ситуації потрібно і про іноземців. Для яких потяги — чи не єдиний зрозумілий варіант, як дістатися до України. Чи зможуть вони купувати квитки, якщо не мають Дії?

Голова Ради ГО Всеукраїнський центр реформ транспортної інфраструктури Володимир Наумов каже, що альтернативою могло б бути рішення про верифікацію пасажирів через банкінг та контроль належності квитків за ПІБ.

І хоча експерти сходяться в думці, що купівля квитків має бути тільки з процесом верифікації особи під час війни, водночас погоджуються із тим, що Дія.Підпис для цього — не найкращий інструмент.

Та одним із питань, яке хвилює пасажирів найбільше, як повернути квиток на потяг Укрзалізниці? Ми ділилися всіма можливими методами.

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