Билеты на поезд через Дію: почему это нарушает права украинцев

Вікна-Новини пристально следят за ситуацией с билетами в Укрзалізниця. Мы уже обратились в компанию за разъяснениями по поводу нехватки билетов, работы приложения и борьбы с перекупщиками. А пока мы ждем ответа, рассказываем, почему УЗ нарушила наши права, когда ввела покупку билетов через Дію.

Нарушение прав или борьба с перекупами: УЗ ввела покупку билетов через Дія

Напомним, что уже с 1 августа Укрзалізниця вводит верификацию в Дія.Підпис для покупки и возврата билетов на сразу несколько внутренних рейсов. Продажа билетов в кассах станет недоступной. А что делать тем, у кого нет смартфона или Дія.Підпис? К примеру, пенсионерам? Не нарушает ли УЗ таким способом права пассажиров?

Издание LB.ua решило разобраться в этом вопросе. В соцсетях украинцы активно вовлекаются в обсуждение инициативы. Однако большинство против такого новшества. Проблем выделяют несколько:

Поездами пользуются многие люди старшего возраста, у которых нет смартфонов. Покупка билетов на международные рейсы и так проблематична, а с распознаванием лица это станет еще труднее и дольше. Ведь программа не всегда распознает с первого раза. Среди пассажиров УЗ есть иностранцы, не имеющие приложения Дія.

Люди называют такой метод борьбы компании с перекупщиками дискриминацией.

Татьяна Назаренко поделилась, что в прошлом году трижды пыталась приобрести билеты в Польшу с верификацией в Дія. Однако пройти проверку не получилось. Система зависала и не подтверждала данные. Когда женщина пришла в соцсети компании, получила ответ в стиле: “не придумывайте, у всех все получается”.

В следующий раз она смогла купить билет на поезд за границу только через полгода. Где система дала сбой — неясно до сих пор.

Как только заработал поезд Киев — Варшава, перекупщиков было не остановить. Приобрести билеты трудно до сих пор. Для борьбы с перекупами и расширения возможностей добавили и другие рейсы — в Вену, Перемышль, Хелм.

Теперь же, когда верификацию будут внедрять не только международные рейсы, но и внутренние, ситуацией заинтересовались юристы и правозащитники.

Председатель правления ОО Мінзмін Анастасия Апетик говорит, что принудительная верификация через Дія.Підпис является нарушением прав человека. В этом отношении организация даже направила письмо Уполномоченному ВР по правам человека Дмитрию Лубинцу.

В письме юристы ссылаются на Конституцию, Гражданский кодекс и закон о защите персональных данных.

УЗ является монополистом и каждый потребитель имеет право обратиться за услугами на равных условиях. А нововведение нарушает действующее законодательство.

Специалист по кибербезопасности Константин Корсун назвал идею перевозчика “цифровым концлагерем”. По словам Корсуна, покупка билетов онлайн должна быть одной из опций, а не единственным способом достать билеты.

Главная проблема же заключается не только в том, что не все граждане имеют смартфоны и установленную Дію, но и в том, что даже те, кто имеют Дію, часто не могут пройти верификацию. Дія.Підпис может не идентифицировать в очках, если лицо опухло, имеет порезы или шрамы, увеличенные губы и т.д.

Иногда пройти верификацию просто не удается по непонятным причинам. За время, когда люди будут пытаться пройти верификацию, они не будут успевать купить билет. Ведь спрос на них тоже огромен.

К слову, Вікна-Новини расспросили УЗ о том, почему такой большой спрос и можно ли увеличить количество вагонов. На что получили ответ, что это “стандартно для летнего времени”.

Помнить в этой ситуации нужно и об иностранцах. Для которых поезда — единственный понятный вариант, как добраться до Украины. Смогут ли они покупать билеты, если нет Дії?

Председатель Совета ОО Всеукраинский центр реформ транспортной инфраструктуры Владимир Наумов говорит, что альтернативой могло быть решение о верификации пассажиров через банкинг и контроль принадлежности билетов за ФИО.

И хотя эксперты сходятся во мнении, что покупка билетов должна быть только с процессом верификации личности во время войны, соглашаются с тем, что Дія.Підпис для этого — не лучший инструмент.

И одним из вопросов, который волнует пассажиров больше всего, как вернуть билет на поезд Укрзалізниця? Мы делились всеми возможными методами.

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