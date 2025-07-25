Укрзалізниця будет продавать билеты через Дию на топ-рейсы: детали

Укрзалізниця анонсировала запуск тестового режима верификации пассажиров через сервис Дия.Подпись для покупки и возврата билетов на ряд самых популярных рейсов. Нововведение стартует с 1 августа и имеет целью сделать процесс приобретения билетов более прозрачным и исключить возможность массового выкупа для дальнейшей перепродажи.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Как это будет работать и на каких рейсах

На первом этапе тестирования новые правила коснутся пяти ключевых маршрутов, которые традиционно пользуются самым высоким спросом и чаще всего становятся объектом для злоупотреблений. Речь идет о следующих поездах:

№105/106 Одесса — Киев; №91/92 Львов — Киев; №29/30 Киев — Ужгород; №12 Львов — Одесса; №27/28 Киев — Чоп.

Выбор этих маршрутов не случаен — это одни из самых популярных направлений, соединяющих столицу с крупными туристическими и деловыми центрами, а также с западной границей.

Чтобы приобрести или вернуть билет на один из этих рейсов, пассажиру в приложении Укрзализниці нужно будет подтвердить свою личность с помощью Дия.Подпись.

Этот шаг гарантирует, что билет покупает реальный человек для себя, а не бот или посредник для перепродажи. Важное следствие этого нововведения: приобрести билеты на эти пять поездов в железнодорожных кассах будет невозможно.

Исключения и дальнейшие планы

Стоит отметить, что новые правила верификации не будут распространяться на билеты, которые выделяются по специальной квоте для военнослужащих.

Защитники и защитницы по-прежнему смогут легко приобрести проездные документы через соответствующий сервис УЗ и приложение Армия+.

Параллельно компания продолжает работу над внедрением еще одного удобного метода авторизации в своем приложении — через BankID. Это позволит пассажирам выбирать наиболее удобный для себя способ подтверждения личности.

Тестовый период покажет эффективность системы и поможет отработать механизм перед возможным расширением на другие рейсы.

Напомним, УЗ запустит поезд Николаев — Ивано-Франковск. Новый маршрут запустят уже 1 августа.

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