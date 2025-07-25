Новый поезд УЗ соединит два туристических города Украины

Фото Укрзалізниця Укрзалізниця запускает новый поезд, который соединит Запад и Юг страны! Удобные поездки будут доступны теперь жителям Ивано-Франковска и Николаева. УЗ запустит поезд Николаев — Ивано-Франковск уже совсем скоро! Сколько будут стоить билеты и как будет курсировать поезд — делимся в материале. Поезд Николаев — Ивано-Франковск №209/210: стоимость билетов и маршрут Новый маршрут будет запущен уже 1 августа. Курсировать он будет так: отправляться из Николаева по нечетным числам — 1, 3, 5 августа… в 15:54. И будет прибывать в Ивано-Франковск по четным числам в 12:32. Из Ивано-Франковска поезд будет стартовать по четным числам месяца со 2 августа в 13:05. А прибудет в Николаев на следующий день в 09:24. Маршрут движения будет проходить по станциям Новый Буг, Долинская, им. Тараса Шевченко, Корсунь, Белая Церковь, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и другие. Пассажиры смогут выбрать, как будут добираться: плацкартом или купе. Билеты в плацкарт стоят 395,06 грн, а в купе — 656,44 грн. Поезд получил номер 209/210. Читать по теме УЗ обновила правила перевозки животных — как теперь возить пушистика Теперь поездки пассажиров с животными станут гораздо гуманнее и комфортнее. Воспользоваться новым маршрутом могут и жители Херсона, если подъедут к Николаеву этими поездами: №319/320 Херсон — Николаев-Грузовой; №101/102 Херсон — Краматорск; №109/110 Херсон — Львов. Вернуться из рейса Ивано-Франковск — Николаев в Херсон можно благодаря удобным пересадкам: №110/109 Львов — Херсон; №320/319 Николаев-Грузовой — Херсон. Билеты на путешествие Ивано-Франковск — Николаев уже есть в продаже! В последнее время российские оккупанты стали атаковать гражданские поезда. Зачем россияне это делают и как уберечь себя? Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Ивано-Франковск, Николаев, Путешествия, Укрзализныця Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter