Новый поезд УЗ соединит два туристических города Украины

Укрзалізниця запускает новый поезд, который соединит Запад и Юг страны! Удобные поездки будут доступны теперь жителям Ивано-Франковска и Николаева. УЗ запустит поезд Николаев — Ивано-Франковск уже совсем скоро! Сколько будут стоить билеты и как будет курсировать поезд — делимся в материале.

Поезд Николаев — Ивано-Франковск №209/210: стоимость билетов и маршрут

Новый маршрут будет запущен уже 1 августа. Курсировать он будет так: отправляться из Николаева по нечетным числам — 1, 3, 5 августа… в 15:54. И будет прибывать в Ивано-Франковск по четным числам в 12:32.

Из Ивано-Франковска поезд будет стартовать по четным числам месяца со 2 августа в 13:05. А прибудет в Николаев на следующий день в 09:24.

Маршрут движения будет проходить по станциям Новый Буг, Долинская, им. Тараса Шевченко, Корсунь, Белая Церковь, Винница, Хмельницкий, Тернополь, Львов и другие.

Пассажиры смогут выбрать, как будут добираться: плацкартом или купе.

Билеты в плацкарт стоят 395,06 грн, а в купе — 656,44 грн. Поезд получил номер 209/210.

Читать по теме УЗ обновила правила перевозки животных — как теперь возить пушистика Теперь поездки пассажиров с животными станут гораздо гуманнее и комфортнее.

Воспользоваться новым маршрутом могут и жители Херсона, если подъедут к Николаеву этими поездами:

№319/320 Херсон — Николаев-Грузовой;

№101/102 Херсон — Краматорск;

№109/110 Херсон — Львов.

Вернуться из рейса Ивано-Франковск — Николаев в Херсон можно благодаря удобным пересадкам:

№110/109 Львов — Херсон;

№320/319 Николаев-Грузовой — Херсон.

Билеты на путешествие Ивано-Франковск — Николаев уже есть в продаже!

В последнее время российские оккупанты стали атаковать гражданские поезда. Зачем россияне это делают и как уберечь себя?

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!