Россия атакует гражданские поезда — в УЗ объяснили цель врага

Председатель правления Укрзалізниці Александр Петровский рассказал, что Россия намеренно атакует гражданские поезда. И это не просто уничтожение логистических маршрутов обеспечения войск, а несколько больше. Почему удары по объектам железной дороги и пассажирским поездам учащаются — читай на сайте Вікна-новини. РФ целится по гражданским поездам: какая причина По словам Петровского, компания готова открыто показать международным специалистам, что все усиленные удары по железной дороге в последнее время приходятся на гражданские поезда, которые везут гражданские грузы.Преимущественно доставалось поездам с углем. Становится очевидным: враг пытается добивать нашу угольную промышленность, которая продолжает кормить тысячи и тысячи семей, обескровливает Донецкую область, — добавил глава компании. Раньше под ударом оказывалась только железнодорожная инфраструктура. Однако это не принесло желаемого результата, поскольку железнодорожники очень быстро ликвидируют последствия. — Теперь враг по сути запустил настоящую “охоту на локомотивы”. Так же как на Херсонской, Сумской, Донецкой областях охотятся на быстрые или эвакуационные автобусы — изверги начали гоняться за тепловозами и электровозами, уничтожать их, хорошо понимая, что внутри — люди. Для этого Россия применяет специальные дроны с видеонаводом оператором БПЛА с увеличенным зарядом. В связи с этим перевозчик пересмотрел алгоритм работы и развернул несколько линий предупреждения. Александр Петровский не привел деталей, но заявил, что сейчас уже имеют своевременно уведомленные, отведенные от ударов и спасенные бригады. Читать по теме Можно ли останавливать поезда при обстреле — ответ УЗ В УЗ рассказали, уместно ли останавливать поезда, или это только навредит. Напомним, ранее в Укрзалізниці прокомментировали, можно ли останавливать поезда во время воздушной тревоги. Там отметили, что важно, чтобы поезда продолжали перевозку пассажиров и груза при любых условиях. УЗ также ответственен за перевозку дипломатических миссий всех первых лиц мира, раненых и организацию эвакуации. Кроме этого, поезд является “мишенью”, в которую труднее попасть во время движения. Поэтому остановка может только усугубить положение. Мы также рассказывали, что УЗ запускает первый инклюзивный вагон для людей с инвалидностью. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Укрзализныця Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter