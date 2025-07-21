Россия атакует гражданские поезда — в УЗ объяснили цель врага

Председатель правления Укрзалізниці Александр Петровский рассказал, что Россия намеренно атакует гражданские поезда. И это не просто уничтожение логистических маршрутов обеспечения войск, а несколько больше.

Почему удары по объектам железной дороги и пассажирским поездам учащаются — читай на сайте Вікна-новини.

РФ целится по гражданским поездам: какая причина

По словам Петровского, компания готова открыто показать международным специалистам, что все усиленные удары по железной дороге в последнее время приходятся на гражданские поезда, которые везут гражданские грузы.

Преимущественно доставалось поездам с углем. Становится очевидным: враг пытается добивать нашу угольную промышленность, которая продолжает кормить тысячи и тысячи семей, обескровливает Донецкую область, — добавил глава компании.

Раньше под ударом оказывалась только железнодорожная инфраструктура. Однако это не принесло желаемого результата, поскольку железнодорожники очень быстро ликвидируют последствия.

— Теперь враг по сути запустил настоящую “охоту на локомотивы”. Так же как на Херсонской, Сумской, Донецкой областях охотятся на быстрые или эвакуационные автобусы — изверги начали гоняться за тепловозами и электровозами, уничтожать их, хорошо понимая, что внутри — люди.

Для этого Россия применяет специальные дроны с видеонаводом оператором БПЛА с увеличенным зарядом. В связи с этим перевозчик пересмотрел алгоритм работы и развернул несколько линий предупреждения.

Александр Петровский не привел деталей, но заявил, что сейчас уже имеют своевременно уведомленные, отведенные от ударов и спасенные бригады.

Напомним, ранее в Укрзалізниці прокомментировали, можно ли останавливать поезда во время воздушной тревоги. Там отметили, что важно, чтобы поезда продолжали перевозку пассажиров и груза при любых условиях.

УЗ также ответственен за перевозку дипломатических миссий всех первых лиц мира, раненых и организацию эвакуации.

Кроме этого, поезд является “мишенью”, в которую труднее попасть во время движения. Поэтому остановка может только усугубить положение.

Мы также рассказывали, что УЗ запускает первый инклюзивный вагон для людей с инвалидностью.

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