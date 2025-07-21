Росія атакує цивільні потяги — в УЗ пояснили мету ворога

Голова правління Укрзалізниці Олександр Петровський розповів, що Росія навмисно атакує цивільні потяги. І це не просто “нищення логістичних маршрутів забезпечення військ”, а дещо більше.

Чому удари по об’єктах залізниці й пасажирських потягах стають частішими — читай на сайті Вікна-новини.

РФ цілиться по цивільних потягах: яка причина

За словами Петровського, компанія готова відкрито показати міжнародним спеціалістам, що всі посилені удари по залізниці останнім часом приходяться суто на цивільні потяги, які везуть цивільні вантажі.

Переважно, діставалось поїздам із вугіллям. Стає очевидним: ворог намагається добивати нашу вугільну промисловість, яка продовжує годувати тисячі й тисячі родин, знекровлює Донеччину, — додав голова компанії.

Раніше під ударом опинялася лише залізнична інфраструктура. Проте це не дало бажаного результату, оскільки залізничники дуже швидко ліквідовують наслідки.

— Тепер же ворог по суті запустив справжнє “полювання на локомотиви”. Так само як на Херсонщині, Сумщині, Донеччині полюють на швидкі чи евакуаційні автобуси — нелюди почали ганятись за тепловозами та електровозами, нищити їх, добре розуміючи, що в середині — люди.

Для цього Росія застосовує спеціальні дрони із відео-наведенням оператором БПЛА зі збільшеним зарядом. У зв’язку з цим перевізник переглянув алгоритм роботи та розгорнув кілька ліній попередження.

Олександр Петровський не навів деталей, але заявив, що нині вже мають вчасно оповіщені, відведені від ударів та врятовані бригади.

Нагадаємо, раніше в Укрзалізниці прокоментували, чи можна зупиняти потяги під час повітряної тривоги. Там зауважили, що важливо, щоб потяги продовжували перевіз пасажирів та вантажу за будь-яких умов.

УЗ також відповідальна за перевезення дипломатичних місій всіх перших осіб світу, поранених та організацію евакуації.

Крім цього, потяг є “мішенню”, у яких важче влучити під час руху. Тому зупинка може лише погіршити становище.

Ми також розповідали, що УЗ запускає перший інклюзивний вагон для людей з інвалідністю.

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