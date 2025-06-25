Для тебе Війна в Україні

Чи можна зупиняти поїзди під час обстрілів — відповідь УЗ

Вікторія Мельник, журналістка сайту 25 Червня 2025, 10:00
чи можна зупиняти поїзди під час тривоги
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