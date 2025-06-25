Чи можна зупиняти поїзди під час обстрілів — відповідь УЗ

24 червня росіяни вдарили по Дніпру. Під час атаки постраждав пасажирський потяг. Пасажири дістали травми, та, на щастя, обійшлося без жертв.

Чи може Укрзалізниця зупиняти потяги під час російських обстрілів? Чи убезпечить це людей від травмування? В УЗ відповіли на це запитання. Ми на vikna.tv переповідаємо головне.

Чи зупиняються потяги під час повітряної тривоги

Керівник із пасажирських перевезень УЗ Олександр Шевченко пояснив у коментарі Київ 24, чи може перевізник зупиняти поїзди, коли починається атака.

За його словами, важливо, аби потяги, які перевозять пасажирів та стратегічні вантажі, продовжували рух за будь-яких умов.

— Треба розуміти, що потяг — це єдина екосистема: якщо один зупиниться, то інших його не обʼїде. Ми веземо стратегічні вантажі та важливих пасажирів, дипломатичні місії всіх перших осіб світу, поранених, ми організовуємо евакуації та дитячі потяги.

Ми не можемо просто стати і зупинити весь цей рух. Є потяги, які мусять їздити.

Потяг — це рухома “мішень” в яку влучити складніше, аніж у статичний обʼєкт. Тому наразі поїзд можна назвати безпечним місцем, як для країни, де триває війна, — зазначив Олександр Шевченко.

Окрім цього він зазначив, що наразі УЗ робить дуже багато, аби убезпечити пасажирів.

Для цього команда перебуває на постійному звʼязку з військовими та диспетчерами.

— Ураження потяга відбулося внаслідок вибухової хвилі від влучання балістичної ракети. Це не вперше і, на жаль, не востаннє в наших реаліях війни.

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