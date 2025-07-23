УЗ обновила правила перевозки животных — как теперь возить пушистика

Фото Unsplash В прошлом году Укрзалізниця пообещала обновить правила перевозки животных. А в 2025 году официально выполняет обещание. В пресс-службе сообщили, что правила перевозки животных в поездах изменятся. Перед внесением на рассмотрение консультировались с UAnimals, специалистами Министерства развития общин и транспортными экспертами стран-партнеров. Учли интересы как владельцев животных, так и тех, кто по разным причинам избегает контакта с ними. Подробности нововведений — в материале. Укрзалізниця меняет правила перевозки животных — что известно Теперь в перечне правил изменятся некоторые нормы. Так, большие собаки (выше 45 см в холке) смогут путешествовать по Украине во всех типах вагонов: в скоростном поезде Интерсити+ при условии выкупа всех мест, размещенных единственным блоком в ряду. Собаки должны находиться на полу возле своего владельца, под сидячими местами или возле них; в спальном вагоне класса Люкс и вагонах международного назначения “риц” (RIC) при условии выкупа всех мест в купе; это же правило остается неизменным и для купе; служебные собаки представителей Сил обороны могут безвозмездно ехать во всех типах вагонов независимо от размеров животного (при наличии намордника и поводка). Для маленьких животных во время путешествия (кошки, собаки мелких пород до 45 см в холке) вводят следующие права: находиться в купе без переноски (при условии выкупа всех мест в купе); определение “жесткая конструкция” из описания переносок уберут: для перевозки животных можно использовать современный специальный рюкзак с водонепроницаемым поглотительным дном. Во всех случаях пассажиры обязаны выполнить следующие условия: обеспечить наличие ветеринарных документов и билета на животное, поводка и намордника (для собак больших пород — на протяжении всего путешествия); позаботиться о комфорте животного и окружающих. Читать по теме Мурка, твой билет! В Украине хотят ввести правила перевозки кошек и собак в автобусах В Украине предлагается ввести правила для перевозки животных в автобусах: что известно. В компании добавляют, что если пассажир будет испытывать дискомфорт или аллергическую реакцию от соседства с животным, ему обеспечат альтернативные места. Ранее Укрзалізниця вместе с UAnimals приступила к работе над социальной кампанией, чтобы призвать пассажиров без животных человечнее относиться к пассажирам с животными. Ведь для многих домашние питомцы являются частью семьи. Мы также рассказывали, что в Укрзалізниці создали первый инклюзивный вагон для людей на колесном кресле. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Животные, Укрзализныця Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter