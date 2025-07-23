УЗ обновила правила перевозки животных — как теперь возить пушистика

В прошлом году Укрзалізниця пообещала обновить правила перевозки животных. А в 2025 году официально выполняет обещание.

В пресс-службе сообщили, что правила перевозки животных в поездах изменятся. Перед внесением на рассмотрение консультировались с UAnimals, специалистами Министерства развития общин и транспортными экспертами стран-партнеров.

Учли интересы как владельцев животных, так и тех, кто по разным причинам избегает контакта с ними. Подробности нововведений — в материале.

Укрзалізниця меняет правила перевозки животных — что известно

Теперь в перечне правил изменятся некоторые нормы. Так, большие собаки (выше 45 см в холке) смогут путешествовать по Украине во всех типах вагонов:

в скоростном поезде Интерсити+ при условии выкупа всех мест, размещенных единственным блоком в ряду. Собаки должны находиться на полу возле своего владельца, под сидячими местами или возле них;

в спальном вагоне класса Люкс и вагонах международного назначения “риц” (RIC) при условии выкупа всех мест в купе;

это же правило остается неизменным и для купе;

служебные собаки представителей Сил обороны могут безвозмездно ехать во всех типах вагонов независимо от размеров животного (при наличии намордника и поводка).

Для маленьких животных во время путешествия (кошки, собаки мелких пород до 45 см в холке) вводят следующие права:

находиться в купе без переноски (при условии выкупа всех мест в купе);

определение “жесткая конструкция” из описания переносок уберут: для перевозки животных можно использовать современный специальный рюкзак с водонепроницаемым поглотительным дном.

Во всех случаях пассажиры обязаны выполнить следующие условия:

обеспечить наличие ветеринарных документов и билета на животное, поводка и намордника (для собак больших пород — на протяжении всего путешествия);

позаботиться о комфорте животного и окружающих.

В компании добавляют, что если пассажир будет испытывать дискомфорт или аллергическую реакцию от соседства с животным, ему обеспечат альтернативные места.

Ранее Укрзалізниця вместе с UAnimals приступила к работе над социальной кампанией, чтобы призвать пассажиров без животных человечнее относиться к пассажирам с животными. Ведь для многих домашние питомцы являются частью семьи.

Мы также рассказывали, что в Укрзалізниці создали первый инклюзивный вагон для людей на колесном кресле.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!