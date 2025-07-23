Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин — як тепер возити пухнастика

Фото Unsplash Торік Укрзалізниця пообіцяла оновити правила перевезення тварин. А у 2025 році офіційно виконує обіцянку. У прес-службі повідомили, що правила перевезення тварин в поїздах зміняться. Перед внесенням на розгляд консультувалися з UAnimals, фахівцями Міністерства розвитку громад та транспортними експертами країн-партнерів. Врахували інтереси як власників тварин, так і тих, хто з різних причин уникає контакту з ними. Подробиці нововведень — у матеріалі. Укрзалізниця змінює правила перевезення тварин — що відомо Тепер у переліку правил зміняться деякі норми. Так, великі собаки (вище 45 см в холці) зможуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів: у швидкісному поїзді Інтерсіті+ за умови викупу всіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду. Собаки мають перебувати на підлозі біля свого власника, під місцями для сидіння або біля них; у спальному вагоні класу Люкс і вагонах міжнародного призначення “ріц” (RIC) за умови викупу всіх місць у купе; це ж правило залишається незмінним і для купе; службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів незалежно від розмірів тварини (за умови наявності намордника і повідка). Для маленьких тварин під час подорожі (коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці) вводять такі права: перебувати в купе без переноски (за умови викупу всіх місць у купе); визначення “жорстка конструкція” з опису переносок приберуть: для перевезення тварин можна використовувати сучасний спеціальний рюкзак з водонепроникним поглинальним дном. У всіх випадках пасажири зобов’язані виконати такі умови: забезпечити наявність ветеринарних документів та квитка на тварину, повідця та намордника (для собак великих порід — впродовж всієї подорожі); потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих. Читати на тему Мурчику, твій квиток! В Україні хочуть ввести правила перевезення котів та собак в автобусах В Україні пропонують ввести правила для перевезення тварин в автобусах: що відомо. У компанії додають, що якщо пасажир відчуватиме дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, йому забезпечать альтернативні місця. Раніше Укрзалізниця разом з UAnimals розпочали роботу над соціальною кампанією, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами. Адже для багатьох домашні улюбленці є частиною родини. Ми також розповідали, що в Укрзалізниці створили перший інклюзивний вагон для людей на кріслі колісному. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Тварини, Укрзалізниця Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter