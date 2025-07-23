Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин — як тепер возити пухнастика

Торік Укрзалізниця пообіцяла оновити правила перевезення тварин. А у 2025 році офіційно виконує обіцянку.

У прес-службі повідомили, що правила перевезення тварин в поїздах зміняться. Перед внесенням на розгляд консультувалися з UAnimals, фахівцями Міністерства розвитку громад та транспортними експертами країн-партнерів.



Врахували інтереси як власників тварин, так і тих, хто з різних причин уникає контакту з ними. Подробиці нововведень — у матеріалі.

Укрзалізниця змінює правила перевезення тварин — що відомо

Тепер у переліку правил зміняться деякі норми. Так, великі собаки (вище 45 см в холці) зможуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів:

у швидкісному поїзді Інтерсіті+ за умови викупу всіх місць, які розміщені єдиним блоком у ряду. Собаки мають перебувати на підлозі біля свого власника, під місцями для сидіння або біля них;

у спальному вагоні класу Люкс і вагонах міжнародного призначення “ріц” (RIC) за умови викупу всіх місць у купе;

це ж правило залишається незмінним і для купе;

службові собаки представників Сил оборони можуть безоплатно їхати в усіх типах вагонів незалежно від розмірів тварини (за умови наявності намордника і повідка).

Для маленьких тварин під час подорожі (коти, собаки дрібних порід до 45 см у холці) вводять такі права:

перебувати в купе без переноски (за умови викупу всіх місць у купе);

визначення “жорстка конструкція” з опису переносок приберуть: для перевезення тварин можна використовувати сучасний спеціальний рюкзак з водонепроникним поглинальним дном.

У всіх випадках пасажири зобов’язані виконати такі умови:

забезпечити наявність ветеринарних документів та квитка на тварину, повідця та намордника (для собак великих порід — впродовж всієї подорожі);

потурбуватись про комфорт тварини та оточуючих.

У компанії додають, що якщо пасажир відчуватиме дискомфорт або алергічну реакцію від сусідства з твариною, йому забезпечать альтернативні місця.

Раніше Укрзалізниця разом з UAnimals розпочали роботу над соціальною кампанією, аби закликати пасажирів без тварин людяніше ставитися до пасажирів із тваринами. Адже для багатьох домашні улюбленці є частиною родини.

Ми також розповідали, що в Укрзалізниці створили перший інклюзивний вагон для людей на кріслі колісному.

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