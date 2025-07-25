Новий потяг УЗ з’єднає два туристичних міста України

Фото Укрзалізниця Укрзалізниця запускає новий потяг, який сполучить захід і південь країни! Зручні подорожі будуть доступні тепер жителям Івано-Франківська і Миколаєва. УЗ запустить потяг Миколаїв – Івано-Франківськ уже зовсім скоро! Скільки коштуватимуть квитки і як курсуватиме потяг — ділимося в матеріалі. Потяг Миколаїв – Івано-Франківськ № 209/210: ціна квитків і маршрут Новий маршрут запустять вже 1 серпня. Курсуватиме він так: відправлятиметься з Миколаєва по непарних числах — 1, 3, 5 серпня… о 15:54. І прибуватиме до Івано-Франківська по парних числах о 12:32. З Івано-Франківська потяг стартуватиме по парних числах місяця з 2 серпня о 13:05. А прибуватиме до Миколаєва наступного дня о 09:24. Маршрут руху пролягатиме станціями Новий Буг, Долинська, ім. Тараса Шевченка, Корсунь, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів та інші. Пасажири зможуть вибрати, як добиратимуться: плацкартом чи купе. Квитки у плацкарт коштують 395,06 грн, а в купе — 656,44 грн. Потяг отримав номер 209/210. Читати на тему Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин — як тепер возити пухнастика Тепер поїздки пасажирів з тваринами стануть набагато гуманнішими та комфортнішими. Скористатися новим маршрутом можуть і жителі Херсона, якщо під’їдуть до Миколаєва цими потягами: № 319/320 Херсон – Миколаїв-Вантажний; № 101/102 Херсон – Краматорськ; № 109/110 Херсон – Львів. Повернутися з рейсу Івано-Франківськ — Миколаїв до Херсона можна завдяки таким зручним пересадкам: № 110/109 Львів – Херсон; № 320/319 Миколаїв-Вантажний – Херсон. Квитки на подорожі Івано-Франківськ — Миколаїв вже є у продажу! Останнім часом російські окупанти стали атакувати цивільні потяги. Навіщо росіяни це роблять і як вберегти себе? Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Івано-Франківськ, Миколаїв, Подорожі, Укрзалізниця Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter