Новий потяг УЗ з’єднає два туристичних міста України

Укрзалізниця запускає новий потяг, який сполучить захід і південь країни! Зручні подорожі будуть доступні тепер жителям Івано-Франківська і Миколаєва. УЗ запустить потяг Миколаїв – Івано-Франківськ уже зовсім скоро! Скільки коштуватимуть квитки і як курсуватиме потяг — ділимося в матеріалі.

Потяг Миколаїв – Івано-Франківськ № 209/210: ціна квитків і маршрут

Новий маршрут запустять вже 1 серпня. Курсуватиме він так: відправлятиметься з Миколаєва по непарних числах — 1, 3, 5 серпня… о 15:54. І прибуватиме до Івано-Франківська по парних числах о 12:32.

З Івано-Франківська потяг стартуватиме по парних числах місяця з 2 серпня о 13:05. А прибуватиме до Миколаєва наступного дня о 09:24.

Маршрут руху пролягатиме станціями Новий Буг, Долинська, ім. Тараса Шевченка, Корсунь, Біла Церква, Вінниця, Хмельницький, Тернопіль, Львів та інші.

Пасажири зможуть вибрати, як добиратимуться: плацкартом чи купе.

Квитки у плацкарт коштують 395,06 грн, а в купе — 656,44 грн. Потяг отримав номер 209/210.

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Скористатися новим маршрутом можуть і жителі Херсона, якщо під’їдуть до Миколаєва цими потягами:

№ 319/320 Херсон – Миколаїв-Вантажний;

№ 101/102 Херсон – Краматорськ;

№ 109/110 Херсон – Львів.

Повернутися з рейсу Івано-Франківськ — Миколаїв до Херсона можна завдяки таким зручним пересадкам:

№ 110/109 Львів – Херсон;

№ 320/319 Миколаїв-Вантажний – Херсон.

Квитки на подорожі Івано-Франківськ — Миколаїв вже є у продажу!

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