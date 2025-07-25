Укрзалізниця продаватиме квитки через Дію на топ-рейси: деталі

Укрзалізниця анонсувала запуск тестового режиму верифікації пасажирів через сервіс Дія.Підпис для купівлі та повернення квитків на низку найпопулярніших рейсів. Нововведення стартує з 1 серпня і має на меті зробити процес придбання квитків більш прозорим та унеможливити масовий викуп для подальшого перепродажу.

Про це повідомляє пресслужба УЗ.

Як це працюватиме і на яких рейсах

На першому етапі тестування нові правила торкнуться п’яти ключових маршрутів, які традиційно мають найвищий попит і найчастіше стають об’єктом для зловживань. Йдеться про такі поїзди:

№105/106 Одеса — Київ; №91/92 Львів — Київ; №29/30 Київ — Ужгород; №12 Львів — Одеса; №27/28 Київ — Чоп.

Вибір цих маршрутів не випадковий — це одні з найпопулярніших напрямків, що з’єднують столицю з великими туристичними та діловими центрами, а також західним кордоном.

Щоб придбати або повернути квиток на один із цих рейсів, пасажиру в застосунку Укрзалізниці потрібно буде підтвердити свою особу за допомогою Дія.Підпису.

Цей крок гарантує, що квиток купує реальна людина для себе, а не бот чи посередник для перепродажу. Важливий наслідок цього нововведення: придбати квитки на ці п’ять поїздів у залізничних касах буде неможливо.

Винятки та подальші плани

Варто зазначити, що нові правила верифікації не поширюватимуться на квитки, які виділяються за спеціальною квотою для військовослужбовців.

Захисники та захисниці, як і раніше, зможуть легко придбати проїзні документи через відповідний сервіс УЗ та застосунок Армія+.

Паралельно компанія продовжує роботу над запровадженням ще одного зручного методу авторизації у своєму застосунку — через BankID. Це дозволить пасажирам обирати найзручніший для себе спосіб підтвердження особи.

Тестовий період покаже ефективність системи та допоможе відпрацювати механізм перед можливим розширенням на інші рейси.

Нагадаємо, УЗ запустить потяг Миколаїв — Івано-Франківськ. Новий маршрут запустять вже 1 серпня.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!