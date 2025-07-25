Як повернути квиток на потяг Укрзалізниці: усі доступні способи

Інколи виникають ситуації, коли нам треба повернути квиток на потяг. Можливо, ти запізнюєшся або змінилася дата поїздки, або знайшов (-ла) інші місця. Треба знати, як повернути квиток на потяг Укрзалізниці.

Як швидко повернути квитки на потяг Укрзалізниці: усі способи

Щоб зробити повернення квитка на потяг, слід діяти відповідно до способу, яким він був придбаний — у касі або онлайн.

Якщо людина купувала через інтернет, то можна скасувати дію через особистий кабінет на офіційному сайті Укрзалізниці. У разі придбання в касі — треба звернутися туди ж для повернення.

Як повернути квиток на потяг онлайн

Щоб скасувати, треба:

авторизуватися на сайті Укрзалізниці;

відкрити розділ Мій квиток або Актуальні квитки;

обрати потрібний і натиснути Повернути

дотримуватися вказівок системи, щоб завершити процес.

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Як повернути білет через касу

Щоб це зробити треба:

звернутися до найближчої каси Укрзалізниці;

пред’явити білет і документ, що підтверджує особу (наприклад, паспорт);

дочекатися оформлення повернення за участю касира.

Завжди враховуй, що сума компенсації при поверненні може бути неповною, особливо якщо до відправлення потяга залишилося мало часу.

Точні умови повернення залежать від термінів і вказані на сайті Укрзалізниці або їх можна уточнити в касі.

Варто також знати:

якщо людина робила покупку через Приват24, повернення можна зробити безпосередньо в додатку;

у разі запізнення на поїзд повернення можливе тільки через касу протягом години після відправлення — компенсується 10% від суми;

якщо затримка сталася через інший поїзд, людина має право на повне повернення коштів;

за допомогою можна звернутися до контакт-центру Укрзалізниці за номером 0-800-503-111.

Часто на популярні потяги важко вхопити квиток. Раніше ми розповідали, коли з’являються квитки на потяг Укрзалізниці.

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