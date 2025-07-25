Як повернути квиток на потяг Укрзалізниці: усі доступні способи

Фото Facebook Інколи виникають ситуації, коли нам треба повернути квиток на потяг. Можливо, ти запізнюєшся або змінилася дата поїздки, або знайшов (-ла) інші місця. Треба знати, як повернути квиток на потяг Укрзалізниці. Як швидко повернути квитки на потяг Укрзалізниці: усі способи Щоб зробити повернення квитка на потяг, слід діяти відповідно до способу, яким він був придбаний — у касі або онлайн. Якщо людина купувала через інтернет, то можна скасувати дію через особистий кабінет на офіційному сайті Укрзалізниці. У разі придбання в касі — треба звернутися туди ж для повернення.Як повернути квиток на потяг онлайн Щоб скасувати, треба: авторизуватися на сайті Укрзалізниці; відкрити розділ Мій квиток або Актуальні квитки; обрати потрібний і натиснути Повернути дотримуватися вказівок системи, щоб завершити процес. Читати на тему Укрзалізниця оновила правила перевезення тварин — як тепер возити пухнастика Тепер поїздки пасажирів з тваринами стануть набагато гуманнішими та комфортнішими. Як повернути білет через касу Щоб це зробити треба: звернутися до найближчої каси Укрзалізниці; пред’явити білет і документ, що підтверджує особу (наприклад, паспорт); дочекатися оформлення повернення за участю касира. Завжди враховуй, що сума компенсації при поверненні може бути неповною, особливо якщо до відправлення потяга залишилося мало часу. Точні умови повернення залежать від термінів і вказані на сайті Укрзалізниці або їх можна уточнити в касі. Варто також знати: якщо людина робила покупку через Приват24, повернення можна зробити безпосередньо в додатку; у разі запізнення на поїзд повернення можливе тільки через касу протягом години після відправлення — компенсується 10% від суми; якщо затримка сталася через інший поїзд, людина має право на повне повернення коштів; за допомогою можна звернутися до контакт-центру Укрзалізниці за номером 0-800-503-111. Часто на популярні потяги важко вхопити квиток. Раніше ми розповідали, коли з’являються квитки на потяг Укрзалізниці. Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно! Теги: Укрзалізниця Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter