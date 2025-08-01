После критики УЗ отменяет верификацию в Дія на несколько рейсов — список

В конце июля 2025 года Укрзалізниця анонсировала, что внедряет верификацию через Дія.Підпис для покупки билетов на ряд внутренних маршрутов. Собирались охватить следующие наибольшие направления: Одесса — Киев, Львов — Киев, Киев — Ужгород и другие.

Но такое решение перевозчика-монополиста вызвало резкую реакцию пассажиров. Мол, не у всех есть смартфоны, установлена Дія, не всегда она исправно работает. А как будут ездить иностранцы? Правозащитники вообще назвали такое нововведение антиконституционным и нарушающим права человека.

Изменения в покупке билетов должны были начаться с 1 августа. И сегодня Укрзалізниця опубликовала новое сообщение. Количество рейсов, на которых будет верификация через Дія.Підпис — уменьшили. Какие рейсы останутся под контролем?

Укрзалізниця уменьшила количество рейсов с контролем Дія

В компании сообщили, что реагируют на общественный запрос, поэтому уменьшают количество рейсов, где необходима верификация в Дія.Підпис. Напомним, таких планировали пять:

№105/106 Одесса — Киев; №91/92 Львов — Киев; №29/30 Киев — Ужгород; №12 Львов — Одесса; №27/28 Киев — Чоп.

Прислушались к пассажирам и изменили количество рейсов, для которых вводим верификацию через Дія.Підпис в тестовом режиме с 1 августа.

Подтверждение личности понадобится для покупки билетов на следующие рейсы:

№29/30 Киев — Ужгород; №12 Львов — Одесса; №27/28 Киев — Чоп.

Так убрали верификацию через Дія.Підпис на самые востребованные рейсы: Одесса — Киев, Львов — Киев.

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Чтобы купить или вернуть билеты на эти поезда, пассажирам нужно будет верифицировать аккаунт в приложении Укрзалізниця.

В УЗ объясняют, что верификация (подтверждение) личности необходима по причинам безопасности пассажиров во время войны, а также для борьбы с перекупами.

Но не у всех есть приложение Дія или смартфон, а также в Украину путешествуют иностранцы. Поэтому Укрзалізниця решила обеспечить доступ к билетам для людей, у которых нет паспортов нового образца, не только онлайн.

Билеты на эти рейсы можно будет приобрести в таких кассах:

в Чопе (касса №2);

в Ужгороде (касса №2);

во Львове (касса №1);

в Одессе (кассы №14 и №2);

в Киеве (касса №21 и 22).

Мы внимательно следим за результатами пилотного запуска, чтобы решить, расширим ли практику на другие рейсы.

А если твое путешествие внезапно отменяется, мы делились, как вернуть билеты на поезд Укрзалізниця — все возможные способы.

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