Нарешті будуть квитки: Укрзалізниця призначає додаткові поїзди

Осінь — сезон, коли чимало людей досі подорожують, відпочивають та навідуються в гості до рідних. Навантаження на Укрзалізницю у деяких напрямках росте в десятки разів. Аби якомога більше людей не відкладали життя на потім і змогли доїхати у пункти призначення, Укрзалізниця збільшує кількість рейсів восени.

Розповідаємо, на які найпопулярніші напрямки з’являться додаткові рейси й потяги.

УЗ призначає додаткові рейси до Львова та Одеси

Щоб задовольнити попит пасажирів, Укрзалізниця призначає курсування додаткових поїздів:

№ 168/167 Львів — Одеса. Відправлення зі Львова та Одеси — 14 та 21 вересня;

№ 243/244 Київ — Львів. Відправлення з Києва та Львова — 14, 19, 20, 21, 26, 27 вересня;

№ 289/290 Київ — Львів. Відправлення з Києва та Львова — 28 вересня.

На маршруті курсуватимуть купейні вагони, адаптовані для денних поїздок у сидячому форматі.

При купівлі квитків слід уважно переглядати схему розташування місць: непарні номери — місця біля вікна, парні номери — місця ближче до проходу.

Інші додаткові потяги на вересень та жовтень 2025

Додатково Укрзалізниця призначає у вересні та жовтні п’ять додаткових поїздів, які курсуватимуть у різні куточки України:

№ 159/160 Київ — Трускавець. Відправлення з Києва та Трускавця: 1, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 вересня та 3, 4, 5 жовтня;

№ 218/217 Чоп — Львів. Відправлення з Чопа та Львова: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 вересня;

додатковий поїзд № 284/283 Ужгород — Київ. Курсуватиме через день з 1 вересня і до початку нового графіку руху на 2026 рік.

Поїзд № 284/283 підв’язаний у Києві під швидкісні поїзди харківського та дніпровського напрямків, тож стане в пригоді, якщо з Харкова або Дніпра на потрібну дату не залишиться вільних місць у напрямку Заходу України.

