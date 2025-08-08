Поїзд Київ — Бухарест: коли запустять новий напрямок до румунської столиці

Поїзд Київ — Кишинів — Бухарест стартував уперше з початку повномасштабної війни. Перший потяг Київ — Бухарест пішов зі столиці України у ніч з 7 на 8 серпня. Розповідаємо, що відомо про поїзд Київ — Бухарест і скільки коштуватимуть квитки.

Поїзд Київ — Бухарест відправився вперше з початку війни

Про відновлення маршруту з Києва до Бухареста (столиці Румунії) повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Андрій Сибіга оголосив про запуск прямого залізничного сполучення між Києвом та Бухарестом, що стартує у тестовому режимі вже сьогодні.

Потяг до Бухареста стартував з Києва 7 серпня у тестовому режимі. До Румунії відправили два порожніх вагони.

Поки триває тестування невідомо, коли рейс Київ — Бухарест буде доступним для пасажирів Укрзалізниці. Також поки невідома ціна квитків на потяг Київ — Бухарест.

Сполучення тестують, адже довгі роки воно не використовувалося. Поїзд Київ — Бухарест планують відновити найближчим часом. Однак він курсуватиме усього з чотирма вагонами.

Кількість вагонів мінімальна, адже їх прикріплюватимуть до потяга Кишинів — Бухарест. Україна мала залізничне сполучення з Румунією у СРСР, коли був потяг Софія — Москва, а після незалежності курсував окремий напрям аж до 2015 року.

З 2016 року курсував потяг Буковина, вагон приєднували до інших потягів. Тоді шлях з Києва до Бухареста займав 26 годин. Скільки їхатиме новий потяг — поки невідомо.

Андрій Сибіга додав, що Україна та Румунія розвиватимуть кілька інфраструктурних проектів, зокрема такий, аби спростити перетин кордону для громадян.

Нині будують міст через Тису, після чого відкриють новий КПП Біла Церква — Сіґету Мармацієй. Крім усього, хочуть створити транспортний коридор з грецького порту Александруполіс до Одеського.

Раніше ми ділилися, які додаткові потяги курсують влітку.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!