Я співаю з людьми в метро. Наталя Могилевська про війну в Україні

Війна змінила життя кожного українця. Всі, хто могли пішли боронити Україну, а інші підтримують громадян у тилу.

Наталя Могилевська розповіла, як змінилося її життя.

— В мене мав бути концерт 8 березня, я готувала навіть два концерти в Києві й величезний тур. Замість цього я співаю, але співаю у метро з людьми.

Вони в паніці, я в паніці і я навіть не знаю кого це підтримує більше, — каже співачка.

Наталя подякувала Європі за те, що вони приймають наших людей, за те, що допомагають нам. Але за її словами прийшов час зробити серйозний крок.

— Я знаю, що світ здатен це зупинити, — заявила співачка.

Раніше відома українська телеведуча Лілія Ребрик звернулася до росіян з проханням зупинити їхнього президента.