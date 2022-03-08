Я пою с людьми в метро. Наталья Могилевская о войне в Украине

Война изменила жизнь каждого украинца. Все, кто мог пойти защищать Украину, а другие поддерживают граждан в тылу.

Наталья Могилевская рассказала, как изменилась ее жизнь.

— У меня должен был быть концерт 8 марта, я готовила даже два концерта в Киеве и огромный тур. Вместо этого я пою, но пою в метро с людьми.

Они в панике, я в панике и я даже не знаю, кого это поддерживает больше, — говорит певица.

Наталья поблагодарила Европу за то, что они принимают наших людей, за то, что помогают нам. Но по ее словам, пришло время сделать серьезный шаг.

— Я знаю, что мир способен остановить это, — заявила певица.

Ранее известная украинская телеведущая Лилия Ребрик обратилась к россиянам с просьбой остановить их президента.