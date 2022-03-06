Лилия Ребрик: о войне в Украине и санкциях против России

Сейчас очень многие актеры публично обращаются к украинцам и всему миру. Наша актриса и телеведущая Лилия Ребрик тоже не остается в стороне – в своих социальных сетях она говорит о том, что сейчас болит каждому украинцу.

Привет. Меня зовут Лилия Ребрик, я — украинская актриса и телеведущая. И я перейду на русский, чтобы исключить тот факт, что в нашей стране ущемляют русскоязычное население. А знаете почему? Потому, что мы живем в свободной стране. В нашей свободной Украине.

На видео она рассказывает правду о войне в Украине. Как в пять утра на украинские Киев, Харьков, Одессу, Херсон, Мариуполь и Краматорск летели российские ракеты. Со слезами на глазах Лилия Ребрик говорит:

Пока наши дети в подвалах, у вас уходят с рынка вашы любимые Apple, Adidas, Audi, BMW закрывает заводы. Disney — большьше никаких мультиков вашим детям, пока наши — под российскими бомбами.

Кроме того, телеведущая упоминает и о дисквалификации российского футбола FIFA, и о том, что Megogo удалила все российские фильмы. Также с рынка России ушли Nestle, Lenovo, Mercedes.

Пока Россия стреляет по нашим домам – весь мир смотрит на нее, как на изгоя. Россияне до сих пор не слышат правды: на наших улицах лежат тела уже более десяти тысяч военных, и так будет с каждым, кто ступит на украинскую землю.

Остановите своего президетна, пока не поздно. Остановите. Российский военный, уйди с нашей земли! — призывает Лилия Ребрик всех россиян, которые могли бы увидеть её видеообращение.

Российский народ до сих пор не встал с колен. Недавно Лия Ахеджакова рассказала о борьбе россиян с путинским режимом.