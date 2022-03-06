Лілія Ребрик: про війну в Україні та санкції проти Росії

Зараз дуже багато акторів публічно звертаються до українців і всього світу. Наша актриса та телеведуча Лілія Ребрик теж не залишається осторонь – у своїх соціальних мережах вона говорить про те, що зараз болить кожному українцю.

Привіт. Мене звати Лілія Ребрик, я – українська актриса і телеведуча. И я перейду на русский, чтобы исключить тот факт, что в нашей стране ущемляют русскоязычное население. А знаете почему? Потому, что мы живем в свободной стране. В нашей свободной Украине.

У відео вона розповідає про правду війни в Україні. Як о п’ятій ранку на українські Київ, Харків, Одесу, Херсон, Маріуполь і Краматорськ полетіли російські ракети. Зі сльозами на очах Лілія Ребрик говорить:

Пока наши дети в подвалах, у вас уходят с рынка вашы любимые Apple, Adidas, Audi, BMW закрывает заводы. Disney — большьше никаких мультиков для ваших детей, пока наши — под российскими бомбами.

Окрім цього, телеведуча згадує і про дискваліфікацію російського футболу FIFA, і про те, що Megogo видалила всі російські фільми. Також свій ринок в Росії залишили Nestle, Lenovo, Mercedes.

Доки Росія стріляє по наших будинках – весь світ дивиться на неї, як на ізгоя. Росіяни досі не чують правди: на наших вулицях лежать тіла вже більше 10 тисяч їхніх військових, і так буде з кожним, хто ступить на українську землю.

Остановите своего президента, пока не поздно. Остановите. Российский военный, уйди с нашей земли! — закликає Лілія Ребрик усіх росіян, хто міг би побачити її відеозвернення.

Російський народ досі не встав з колін. Нещодавно Лія Ахеджакова розповіла про боротьбу з путінським режимом у Росії.