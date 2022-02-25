Все буде Україна! Олег Михайлюта захищатиме Київ у теробороні

Українські зірки продовжують підтримувати Україну та захищати її.

Український співак Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, фронтмен гурту Танок на майдані Конго, заявив, що захищатиме Київ.

— Мені здається, що тут говорити нема чого.

Я ось відправив своїх, щоб трохи легше було знайти собі зброю та йти боронити Київ.

Я вірю, що у нас все буде добре. Цікаво просто дізнатися, якою ціною. Я вірю в кожного українця та в кожну людину, яка живе українською ідеєю.

Все буде Україна.

Нагадуємо, що раніше Сергій Притула звернувся до українців.