Все буде Україна! Олег Михайлюта захищатиме Київ у теробороні

Українські зірки продовжують підтримувати Україну та захищати її.
Український співак Олег Михайлюта, більш відомий як Фагот, фронтмен гурту Танок на майдані Конго, заявив, що захищатиме Київ.
— Мені здається, що тут говорити нема чого.
Я ось відправив своїх, щоб трохи легше було знайти собі зброю та йти боронити Київ.
Я вірю, що у нас все буде добре. Цікаво просто дізнатися, якою ціною. Я вірю в кожного українця та в кожну людину, яка живе українською ідеєю.
Все буде Україна.
Нагадуємо, що раніше Сергій Притула звернувся до українців.