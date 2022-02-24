Зробимо все, щоб ви відчули нашу підтримку! Сергій Притула звернувся до українців

Сергій Притула звернувся до українців з проханням не панікувати. Український телеведучий був у Львові, коли почалася війна, проте швидко повернувся до Києва.

Всім нашим бажаю, хто тримає зараз зброю в руках, бути обережним та лютим водночас.

— За спиною мільйони цивільного населення. Ми в тилу зробимо все, щоб ви відчували нашу підтримку, — каже телеведучий.

Сергій повідомив, що українці підтримують військових і зібрали вже колосальні кошти, на які далі продовжують скуповувати все необхідне для ЗСУ.

Україну підтримує світ. Раніше ми розповідали про протести у світі проти війни в Україні.