Украина

Все будет Украина! Олег Михайлюта будет защищать Киев в терробороне

Богдана Макалюк, редактор сайта 25 февраля 2022, 19:20
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Начинаем проверки для выявления диверсионных групп — обращение МВД к украинцам
тисячу єПідтримки можна витратити на допомогу армії
Тысячу єПідтримки можно потратить на помощь украинской армии
Фагот захищатиме київ
Все будет Украина! Олег Михайлюта будет защищать Киев в терробороне
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