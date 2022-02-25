Все будет Украина! Олег Михайлюта будет защищать Киев в терробороне

Украинские звезды продолжают поддерживать Украину и защищать ее.

Украинский певец Олег Михайлюта, более известный как Фагот, фронтмен группы Танок на майдані Конго, заявил, что будет защищать Киев.

— Мне кажется, что здесь говорить нечего.

Я отправил своих, чтобы немного легче было найти себе оружие и идти защищать Киев.

Я верю, что у нас все будет хорошо. Интересно только узнать, какой ценой. Я верю в каждого украинца и в каждого человека, живущего украинской идеей.

Всё будет Украина.

Напомним, что ранее Сергей Притула обратился к украинцам.