Революционный шаг Евросоюза: экспорт украинской продукции в ЕС без пошлин

Украинские производители вскоре смогут экспортировать свою продукцию в ЕС без уплаты каких-либо пошлин. На такой революционный шаг решился Евросоюз. Все для того, чтобы поддержать наш бизнес, страдающий от российского нашествия.

Разбомблены предприятия и элеваторы, уничтожены мощные металлургические заводы. Российские оккупанты пытаются обескровить нашу экономику. Но, несмотря на это, заводы оживают, возобновляют работу и даже начинают экспортировать свою продукцию.

Пока российское в мире бойкотируют, у Украины есть все шансы заменить продукцию врага своей. Правда, сейчас из-за блокирования украинских портов россиянами главным рынком сбыта для нас является Евросоюз.

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В Африку или Азию приходится экспортировать тоже через территорию ЕС, используя европейские порты. Однако такая логистика очень дорогая.

В ЕС лучше всего продается наша металлургия и аграрка, это более половины нашего экспорта.

В то же время, много продукции, особенно с большой добавленной стоимостью, облагается огромными пошлинами.

Без пошлины можно ввозить лишь незначительное количество. ЕС устанавливает так называемые квоты. Таким образом Европа защищает своего производителя.

Теперь, чтобы поддержать Украину, ЕС идет на революционный шаг и хочет отменить пошлины и квоты на абсолютно всю продукцию на год. Такое решение приняла Еврокомиссия.

Теперь это решение должны поддержать Совет ЕС и Европарламент. Однако правительство ожидает, что беспошлинный режим заработает уже до конца этого месяца, потому что Евросоюз настроен решительно.

Напомним, ранее мы рассказывали, как возобновляет работу кофейное производство в Ровно.