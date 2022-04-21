Світ

Озброєння, членство в ЄС та відбудова — про що говорив Зеленський з прем’єр-міністрами Іспанії та Данії

Олена Яковлєва, редакторка сайту 21 Квітня 2022, 20:00
Озброєння, членство в ЄС та відбудова — про що говорив Зеленський з прем’єр-міністрами Іспанії та Данії

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