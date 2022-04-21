Озброєння, членство в ЄС та відбудова — про що говорив Зеленський з прем’єр-міністрами Іспанії та Данії

Сьогодні, 21 квітня, прем’єр-міністри Іспанії та Данії Педро Санчес та Метте Фредеріксен прибули з візитом до Києва. За результатами перемовин з президентом України Володимиром Зеленським керівники держав дали спільний брифінг.
Обговорювали чотири основні питання:
Потреби України доведені сьогодні до наших гостей. Очікуємо на швидку допомогу з їхнього боку, — зазначив Зеленський.
Потреби України доведені сьогодні до наших гостей. Очікуємо на швидку допомогу з їхнього боку, — зазначив Зеленський.
Пропорційно зростанню підтримки України має збільшуватися санкційний тиск на країну-агресора. Президент підкреслив, що всі санкції мають бути глибокими й реально дієвими, щоб РФ справді це відчувала.
Якщо відключати від SWIFT, то всі банки. Не просто порушувати питання щодо обмеження енергопостачання з Росії у Європу, а конкретно запровадити ембарго на нафту й газ.
Якщо відключати від SWIFT, то всі банки. Не просто порушувати питання щодо обмеження енергопостачання з Росії у Європу, а конкретно запровадити ембарго на нафту й газ.
Зі свого боку Метте Фредеріксен, яка під час візиту відвідала Бородянку, повідомила про новий внесок в українську оборону та безпеку на суму 600 тисяч данських крон. Голова уряду Данії офіційно підтвердила згоду на пропозицію Володимира Зеленського щодо участі у відбудові Миколаєва.
Путін спробував нас розділити — посіяти розбрат між Європою та Україною. Він у цьому зазнав поразки. Якщо щось і відбулось останнього місяця, то це, безперечно, вияв надзвичайної солідарності з Україною, яка стала насправді частиною Європи, — сказала Фредеріксен.
Путін спробував нас розділити — посіяти розбрат між Європою та Україною. Він у цьому зазнав поразки. Якщо щось і відбулось останнього місяця, то це, безперечно, вияв надзвичайної солідарності з Україною, яка стала насправді частиною Європи, — сказала Фредеріксен.
Педро Санчес наголосив, що Іспанія всіляко підтримуватиме Україну на шляху до вступу в ЄС, а також допомагатиме розслідувати злочини російських окупантів. Для цього королівство надішле групу експертів різного профілю, зокрема й судмедекспертів.
Ми хочемо, щоб Путін відповів за свої злочини, за злочини своєї країни. Ми допомагатимемо Україні, українському народові, допоки не досягнемо своєї мети — свободи та миру для України, — запевнив Санчес.
Ми хочемо, щоб Путін відповів за свої злочини, за злочини своєї країни. Ми допомагатимемо Україні, українському народові, допоки не досягнемо своєї мети — свободи та миру для України, — запевнив Санчес.
Голова уряду розповів, що останніми тижнями Іспанія підтримала нашу державу, надавши:
Проте країна на цьому не зупинятиметься, а відтак в Україну вже надходить новий вантаж — 200 тонн боєприпасів та інших матеріалів.
Санчес також розповів, що Іспанія планує відновити роботу свого посольства в Україні.
Повний брифінг дивися у відео.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на своєму шляху до Індії розповів журналістам свої думки щодо переговорів України з Росією. Він порівняв РФ з крокодилом, у щелепі якого застрягла нога (частина української території). Читай, що сказав Борис Джонсон про перемовини Росії та України й постачання зброї.