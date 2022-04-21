Озброєння, членство в ЄС та відбудова — про що говорив Зеленський з прем’єр-міністрами Іспанії та Данії

Сьогодні, 21 квітня, прем’єр-міністри Іспанії та Данії Педро Санчес та Метте Фредеріксен прибули з візитом до Києва. За результатами перемовин з президентом України Володимиром Зеленським керівники держав дали спільний брифінг.

Обговорювали чотири основні питання:

посилення озброєння України;

відбудову нашої держави після перемоги у війні;

майбутнє членство у Європейському Союзі;

посилення санкцій проти Росії.

Потреби України доведені сьогодні до наших гостей. Очікуємо на швидку допомогу з їхнього боку, — зазначив Зеленський.

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Пропорційно зростанню підтримки України має збільшуватися санкційний тиск на країну-агресора. Президент підкреслив, що всі санкції мають бути глибокими й реально дієвими, щоб РФ справді це відчувала.

Якщо відключати від SWIFT, то всі банки. Не просто порушувати питання щодо обмеження енергопостачання з Росії у Європу, а конкретно запровадити ембарго на нафту й газ.

Зі свого боку Метте Фредеріксен, яка під час візиту відвідала Бородянку, повідомила про новий внесок в українську оборону та безпеку на суму 600 тисяч данських крон. Голова уряду Данії офіційно підтвердила згоду на пропозицію Володимира Зеленського щодо участі у відбудові Миколаєва.

Путін спробував нас розділити — посіяти розбрат між Європою та Україною. Він у цьому зазнав поразки. Якщо щось і відбулось останнього місяця, то це, безперечно, вияв надзвичайної солідарності з Україною, яка стала насправді частиною Європи, — сказала Фредеріксен.

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Педро Санчес наголосив, що Іспанія всіляко підтримуватиме Україну на шляху до вступу в ЄС, а також допомагатиме розслідувати злочини російських окупантів. Для цього королівство надішле групу експертів різного профілю, зокрема й судмедекспертів.

Ми хочемо, щоб Путін відповів за свої злочини, за злочини своєї країни. Ми допомагатимемо Україні, українському народові, допоки не досягнемо своєї мети — свободи та миру для України, — запевнив Санчес.

Голова уряду розповів, що останніми тижнями Іспанія підтримала нашу державу, надавши:

допомогу медичній системі України;

військове спорядження та зброю;

120 млн євро Європейському фонду миру;

31 млн євро на гуманітарний пакет. Кошти будуть спрямовані насамперед на потреби жінок і дітей.

Проте країна на цьому не зупинятиметься, а відтак в Україну вже надходить новий вантаж — 200 тонн боєприпасів та інших матеріалів.

Санчес також розповів, що Іспанія планує відновити роботу свого посольства в Україні.

Повний брифінг дивися у відео.

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