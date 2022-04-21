Вооружение, членство в ЕС и отстройка — о чем говорил Зеленский с премьер-министрами Испании и Дании

Сегодня, 21 апреля, премьер-министры Испании и Дании Педро Санчес и Мэтте Фредериксен прибыли с визитом в Киев. По результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским главы государств дали общий брифинг.

Обсуждали четыре основных вопроса:

усиление вооружения Украины;

восстановление нашего государства после победы в войне;

будущее членство в Европейском Союзе;

ужесточение санкций против России.

Потребности Украины доведены сегодня до наших гостей. Ожидаем скорой помощи с их стороны, — отметил Зеленский.

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Пропорционально возрастанию поддержки Украины должно увеличиваться санкционное давление на страну-агрессора. Президент подчеркнул, что все санкции должны быть глубокими и реально действенными, чтобы Россия действительно это чувствовала.

Если отключать от SWIFT, то все банки. Не просто ставить вопрос об ограничении энергоснабжения из России в Европу, а конкретно ввести эмбарго на нефть и газ.

Со своей стороны, Мэтте Фредериксен, которая во время визита посетила Бородянку, сообщила о новом вкладе в украинскую оборону и безопасность на сумму 600 тысяч датских крон. Глава правительства Дании официально подтвердила согласие на предложение Владимира Зеленского об участии в восстановлении Николаева.

Путин попытался нас разделить — посеять раздор между Европой и Украиной. Он в этом потерпел поражение. Если что-то и произошло в последний месяц, то это, безусловно, проявление чрезвычайной солидарности с Украиной, которая стала частью Европы, — сказала Фредериксен.

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Педро Санчес подчеркнул, что Испания будет всячески поддерживать Украину на пути вступления в ЕС, а также будет помогать расследовать преступления российских оккупантов. Для этого королевство пришлет группу экспертов разного профиля, в том числе и судмедэкспертов.

Мы хотим, чтобы Путин ответил за свои преступления, за преступления своей страны. Мы будем помогать Украине, украинскому народу, пока не добьемся своей цели — свободы и мира для Украины, — заверил Санчес.

Глава правительства рассказал, что в последние недели Испания поддержала наше государство, предоставив:

помощь медицинской системе Украины;

военное снаряжение и орудие;

120 млн евро Европейскому фонду мира;

31 мл. евро на гуманитарный пакет. Средства будут направлены, прежде всего, на нужды женщин и детей.

Однако страна на этом не будет останавливаться, а значит, в Украину уже поступает новый груз — 200 тонн боеприпасов и других материалов.

Санчес также рассказал, что Испания намерена возобновить работу своего посольства в Украине.

Полный брифинг смотри в видео.

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