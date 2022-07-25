Світ

Ми не знали про війну, про неї тут не говорили! Як в Італії взялися допомагати українцям

Богдана Макалюк, редакторка сайту 25 Липня 2022, 20:00
Як Італія допомагає українцям у війні

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