Ми не знали про війну, про неї тут не говорили! Як в Італії взялися допомагати українцям

В Італії через потік українських біженців утворився окремий волонтерський рух. Італійці зізнаються — до повномасштабного вторгнення мало що чули про нашу війну. А нині надолужують втрачене і допомагають біженцям, чим можуть.

— Приватні волонтери самостійно обирають характер допомоги: гуманітарка, допомога з житлом, логістика, консультації. Якщо людина шукає цивільного захисту, їй можуть забезпечити медичний огляд, зробити вакцину і далі вже шукати житло, — розповідає волонтерка Іларія Леччісо.

Якщо дитині, яка приїхала з України, 12 років, то намагаються знайти родину, в якій є діти зі схожим віком. Щоб їм було легше спілкуватися й адаптуватися.

Багато громадян Італії долучаються до волонтерського руху й пропонують свої оселі для українців на перший час перебування.

— Це психологічна підтримка людей, які тікають від війни. Насамперед для того, щоб ці люди були у дружньому оточені, — каже жителька міста Барбата Алессандра Ді Мартіно.

Італія — доволі бюрократична країна, італійці законослухняні, завжди дотримуються правил і щирі до тих, хто шукає прихисток.

Як італійці волонтерять в Україні

Також деякі італійці займаються волонтерством в Україні. Даніель і Стефано — з Тоскани, вони від початку повномасштабної війни їздять до України, щоразу прокладаючи новий маршрут у напрямку південного сходу.

— Ми намагаємося їздити туди, куди найскладніше доставити гуманітарну допомогу, зокрема це маленькі міста й села. Також ми допомагаємо людям виїжджати із зони бойових дій, — каже Даніель.

Чоловіки наголошують, що будуть волонтерити, допоки триває війна й люди потребують допомоги.

Мільйони українців виїхали за кордон, щоб їхні діти були у безпеці. Раніше ми розповідали, які умови для українських біженців у країнах Європи.

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