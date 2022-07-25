Мы не знали о войне, о ней здесь не говорили! Как в Италии взялись помогать украинцам

В Италии из-за потока украинских беженцев образовалось отдельное волонтерское движение. Итальянцы признаются — до полномасштабного вторжения мало что слышали о нашей войне. А сейчас наверстывают упущенное и помогают беженцам, чем могут.

— Частные волонтеры самостоятельно выбирают характер помощи: гуманитарка, помощь с жильем, логистика, консультации. Если человек ищет гражданскую защиту, ему могут обеспечить медицинское освидетельствование, сделать вакцину и дальше уже искать жилье, — рассказывает волонтер Иллария Леччисо.

Если ребенку, который приехал из Украины, 12 лет, то пытаются найти семью, в которой есть дети с похожим возрастом. Чтобы им было легче общаться и адаптироваться.

Многие граждане Италии приобщаются к волонтерскому движению и предлагают свои дома для украинцев на первое время пребывания.

— Это психологическая поддержка людей, убегающих от войны. В первую очередь для того, чтобы эти люди находились в дружеском окружении, — говорит жительница города Барбата Алессандра Ди Мартино.

Италия — довольно бюрократическая страна, итальянцы законопослушны, всегда соблюдают правила и открыты к тем, кто ищет приют.

Как итальянцы волонтерят в Украине

Также некоторые итальянцы занимаются волонтерством в Украине. Даниэль и Стефано — из Тосканы, они с начала полномасштабной войны ездят в Украину, каждый раз прокладывая новый маршрут на юго-восток.

— Мы пытаемся ездить туда, куда сложнее всего доставить гуманитарную помощь, в том числе это маленькие города и села. Также мы помогаем людям выезжать из зоны боевых действий, — говорит Даниэль.

Мужчины подчеркивают, что будут волонтерить, пока продолжается война и люди нуждаются в помощи.

Миллионы украинцев выехали за границу, чтобы их дети были в безопасности. Ранее мы рассказывали, какие условия для украинских беженцев в странах Европы.

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